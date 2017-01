Ministro do STF Teori Zavascki, relator da Lava Jato, morre em acidente de avião

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu no acidente de avião na tarde desta quinta-feira (19), em Paraty (RJ). Um dos filhos do ministro, Francisco Zavascki, confirmou a morte pelo Facebook:

"Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", afirmou em seu perfil na rede social.

A aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo (SP), com destino a Paraty (RJ), com quatro pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e ficou parcialmente submerso. Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.

Ainda não há informações oficiais a respeito de sobreviventes do acidente. A presidente do STF, Cármen Lúcia, que estava em Belo Horizonte (MG), retorna neste momento a Brasília.

Lava Jato

Teori havia voltado, nesta quarta-feira (18), a analisar as delações premiadas dos 77 executivos da Odebrecht. O ministro interrompeu as férias, iniciadas no fim de dezembro, para começar os procedimentos preparatórios para a homologação das delações, que permitiria a abertura de novas investigações.

Uma delas é a do executivo Cláudio Melo Filho, que foi vazada e envolve o presidente não eleito Michel Temer (PMDB), o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de diversos parlamentares e ministros.

Ao longo da Lava-Jato, determinou as investigações contra políticos de diferentes partidos, além de pedir a prisão de Delcídio Amaral, autorizar as buscas na casa de Eduardo Cunha e o afastamento do carioca da presidência da Câmara dos Deputados. Ele havia iniciado as diligências sobre a delação da Odebrecht nesta semana.

Edição: Camila Rodrigues da Silva

Atualizada às 18h42.