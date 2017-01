Mosaico cultural | Elis Regina partia há 35 anos

Há exatos 35 anos, Elis partiu num rabo de foguete fazendo chorar o Brasil.

Mas passado todo esse tempo, mais viva do que nunca, Elis continua inspirando cantores, compositores e jornalistas que, em memória, já produziram uma série de matérias, programas especiais de rádio e TV, documentários, filmes e livros como o que Juarez Fonseca, colunista do jornal Zero Hora de Porto Alegre está prestes a lançar para comemorar seus 45 anos de música e jornalismo.

Juarez Fonseca teve o privilégio de entrevistar Elis um sem número de vezes até se transformar em amigo confidente. Graças a isso, nós vamos poder levar até você detalhes inusitados sobre a vida de Elis, como o fato da nossa Pimentinha ser "milagreira". Como foi que você descobriu isso, Juarez?

Viva Maria: Programete que aborda assuntos ligados aos direitos das mulheres e outros aspectos da questão de gênero. É publicado de segunda a sexta-feira. Acesse aqui as edições anteriores.