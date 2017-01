Tiradentes (MG) comemora os 20 anos da mostra

A partir de sexta (20), Tiradentes se torna a capital do cinema brasileiro contemporâneo. Até o dia 28, a cidade se torna o cenário das comemorações que marcam os 20 anos da Mostra de Cinema de Tiradentes.

Na abertura, o destaque é para a performance audiovisual, dirigida por Chico de Paula seguida pela exibição do documentário “Divinas Divas”, de Leandra Leal que, junto com Helena Ignes, são as homenageadas do evento. O encerramento da noite fica com a banda “As Bahias e a Cozinha Mineira”.

Nestas duas décadas o festival fez história. O cineasta Luiz Carlos Lacerda, que vai ministrar a oficina Realização em Curta Digital, conta que a Mostra de Tiradentes foi pioneira em oferecer oficinas gratuitas, prática que passou a fazer parte da grande maioria dos festivais.

Na celebração dos 20 anos da Mostra, serão exibidos 108 filmes brasileiros em pré-estreias nacionais – 34 longas, dois médias e 72 curtas metragens. Além disso, a festa conta com uma extensa programação que inclui debates, mesas temáticas, diálogos audiovisuais, exposições, cortejo da arte, atrações artísticas e oficinas.

Para Lacerda, que participa do festival desde o primeiro ano, as oficinas são muito importantes na formação de pessoas para o mercado audiovisual brasileiro. “A minha equipe profissional, que faz meus longas, minhas séries, é oriunda dessas oficinas”, pontua.

A diretora do curta “Vida Tirana”, Priscila Natany, também destaca a importância desses espaços de vivência em sua formação e lembra que já participou de várias. Além disso, Natany relata estar muito feliz por ter o curta, dirigido por ela, Flávia Frota e Marlon de Paula exibido na Mostra. “É muito significativo levar para as grandes telas histórias como a da Marisol (protagonista do curta), para levantar reflexões sobre gênero”, convida.

Toda a programação é gratuita e aberta ao público, mas os filmes exibidos no Cine-tenda e Cine Teatro têm limite de lotação. Confira a programação no site: http://www.mostratiradentes.com.br.