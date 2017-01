Edital do concurso da Câmara Legislativa do DF deve sair até julho

Foi publicado no Diário da Câmara Legislativa a criação de um grupo para elaborar o projeto básico do concurso público da Casa. A comissão vai fazer um levantamento do número e quais as áreas que precisam de novos funcionários. A expectativa é que sejam criadas até 100 vagas.

O grupo de trabalho tem um mês para apresentar o resultado dos estudos. De acordo com o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Joe Valle, do PDT, o edital para o certame deve ser lançado até julho deste ano. Depois de lançado o edital, o prazo mínimo para que as provas sejam realizadas é de 90 dias.

O orçamento da Casa prevê para este ano de 2017 recursos para a contratação de 75 servidores efetivos. O último concurso para a Câmara foi em 2005. A autorização do concurso da Câmara foi publicada no Diário Oficial da Casa do dia 14 de julho do ano passado.

Hoje, o salário inicial para quem tem ensino médio é de R$ 6.800, fora os benefícios. Para nível superior, a remuneração começa em R$ 10 mil, podendo chegar a mais de R$ 27 mil em classes especiais.