Começa em São Paulo "Primeira Semana da Diversidade e Identidade Trans"

Convocada por diversas entidades da capital, começa nesta sexta-feira (27) a "Primeira Semana da Diversidade e Identidade Trans de São Paulo". O evento, que se estende até o dia 3 de fevereiro, contará com mesas de debates sobre a realidade da população trans e levará diversidade para vários pontos da capital, com caminhadas, atos públicos e shows.

As principais atividades serão realizadas na Avenida Paulista, no vão do MASP, entre elas a II Caminhada pela Paz: Sou Trans, quero Dignidade e Emprego, organizada pela ONG Centro de Apoio e Inclusão Social (CAIS), às 13h, do sábado (28), e o ato Quem Rogará por Nós LGBTs?, a partir das 14h, no domingo (29), Dia Internacional da Visibilidade Trans.

Em entrevista à jornalista Marilu Cabañas, da Rádio Brasil Atual, Bruno Gabriel Simões, organizador da série de atividades, contou que alguns dos temas dos debates previstos são: Famílias, Transcendendo a Fé, Violência contra Trans: recorte de gênero e classe e Identidade Trans e Diversidade.

Confira a entrevista completa abaixo:

Confira abaixo a programação completa da Semana Trans.

1ª Semana da Diversidade e Identidade Trans de São Paulo

Onde: vários pontos da cidade de São Paulo

Quando: 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2017

27/01 (sexta-feira)

15 - 20h

CIRCULA TRANS

Praça Júlio Prestes – Luz

Roda de conversa sobre a população trans em situação de risco e show musical

23h30 – 5h

TRANSARRADA

Festa organizada pelos professores e estudantes do Coletivo do Cursinho Popular TRANSformação

Porão da San Fran

Rua Riachuelo, 194 – Centro

28/01 (sábado)

13 -18h

II CAMINHADA PELA PAZ: SOU TRANS, QUERO DIGNIDADE E EMPREGO.

Saída as 13h da frente do MASP

Av. Paulista, 1578

29/01 (domingo)

14 - 18h

MANIFESTAÇÃO ABERTA: QUEM ROGARÁ POR NÓS LGBTS?

Vão livre do MASP

Av. Paulista, 1578

15h às 20h

LANÇAMENTO K-LENDÁRIAS

Rua Marquês de Itu, 273

MESAS E DEBATES

1ª mesa: Identidades Trans: o que nos move é o que nos une

30.01 (segunda-feira)

18h às 21h30

Local: CRDD - Centro de Referência da Defesa da Diversidade

2ª mesa: Violências: um recorte de gênero, raça e classe

31.01 (terça-feira)

18h às 21h30

Local: Casa 1

3ª mesa: TRANScendendo a Fé

01.02 (quarta-feira)

18h às 21h30

Local: Paróquia Anglicana Santa Cecília

4ª mesa: Famílias Trans

02.02 (quinta-feira)

18h às 21h30

Local: Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato (a confirmar)

I Festival de Cultura TransArteVista

03.02 (sexta-feira)

19h às 6h

Mundo Pensante

