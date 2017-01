Vaga no STF abre disputa pela Lava-Jato e temas polêmicos

Após a morte trágica do ministro Teori Zavaski, em um acidente aéreo na semana passada, todas as atenções do meio político e jurídico estão agora voltadas para a indicação do nome que deverá ocupar o cargo na mais alta corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a Constituição, cabe ao presidente Michel Temer indicar um jurista com notório saber jurídico. Em seguida, o indicado passa por uma sabatina no Senado Federal para a confirmação de seu nome.

Não por acaso, a disputa em torno de um nome ganhou enorme repercussão essa semana. O próximo ministro vai julgar os processos da Lava-Jato no STF, assunto que interessa diretamente à cúpula do PMDB e do PSDB e outros partidos da base governista, inclusive o próprio Temer, citado 43 vezes em apenas uma das 77 delações premiadas de executivos e ex-diretores da construtora Odebrecht. O temor de que o nome indicado pudesse favorecer o julgamento de políticos tucanos e peemedebistas fez com que a presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, optasse por redistribuir a relatoria da Lava-Jato, que estava nas mãos de Teori, para outro ministro da corte, antes mesmo que Temer indicasse um nome.

Além disso, Cármen Lúcia sinaliza que ela própria deve homologar a maior parte ou todas as delações premiadas da Odebrecht, antes do novo relator assumir, para não atrasar ainda mais os processos e impedir manobras que favoreçam políticos acusados. Essa medida contrariou o governo Temer, que está apreensivo com o vazamento de delações comprometedoras contra ministros, congressistas aliados e outras autoridades federais.

Falta transparência

A expectativa em torno da nomeação do novo ministro do STF também chamou atenção para a falta de transparência nas indicações dos principais cargos do Poder Judiciário no Brasil. “A preocupação com a indicação tem se dado por causa da Lava-Jato, uma operação importantíssima, mas que um dia vai acabar, e esse novo ministro vai ficar e passar a definir muitas outras questões fundamentais da vida do país, como a descriminalização da maconha, a questão do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo, entre outros. É fundamental que se discuta o perfil de quem vai ocupar essa função”, aponta o juiz André Augusto Salvador Bezerra, presidente da Associação de Juízes pela Democracia (AJD). As reformas trabalhista e da previdência social também são assuntos que poderão ser questionados no Supremo ao longo dos próximos meses.

A associação defende, historicamente, que haja um processo mais público e transparente para a escolha de ministros do STF e de outros tribunais superiores. “Deveria haver um ambiente em que as pessoas pudessem se candidatar abertamente, com tempo para debate público, e que a escolha do presidente da República se desse após esse processo transparente, em que a sociedade tivesse a oportunidade de conhecer o histórico, o perfil e o que pensam os postulantes ao cargo. Da forma como é feita hoje, tudo é decidido a portas fechadas, em conversas de gabinete”, avalia André Bezerra.

Entre os nomes mais cotados para a vaga de Teori, aparece o atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho. De perfil ultraconservador, Gandra defende, em livro de sua autoria, que as mulheres devem submissão aos maridos e rejeita qualquer possibilidade de matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, um assunto que já está praticamente superado na maioria dos países desenvolvidos do mundo. Além disso, Gandra Filho é defensor da total flexibilização dos direitos trabalhistas e da reforma da previdência, temas que poderão ser analisados pelo STF.

Outro nome cotado é o do atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ligado ao PSDB, Moraes foi secretário de Segurança Pública do governador tucano de São Paulo, Geraldo Alckmin. Se assumisse a vaga no Supremo, Alexandre de Moraes julgaria políticos aliados do PSDB e do PMDB. Também estão na lista a advogada-geral da União, Grace Mendonça, pelo menos quatro ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alguns juízes federais e advogados. O nome de Sergio Moro foi descartado porque, como ministro, ele ficaria impedido de analisar os processos da Lava-Jato porque é o atual responsável na primeira instância.

Proposta

Em 2014, a AJD chegou a fazer uma proposta de decreto presidencial para a então presidenta Dilma Rousseff, estabelecendo um rito no processo de indicação para o STF. Sem retirar a prerrogativa constitucional de livre escolha do presidente da República, a proposta assegurava ampla divulgação do perfil dos juristas que estavam sendo considerados, estipulava um período para manifestação de entidades e cidadãos sobre os nomes e, só depois disso, o Palácio do Planalto faria a indicação, a ser sabatinada no Senado.

