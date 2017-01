40 amenazas del Congreso Nacional a los derechos humanos

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara de Diputados, Padre João (PT-MG), presentó una lista de 40 amenazas a los derechos humanos que parten del Legislativo. Parte de las iniciativas ya fue aprobada en 2016, parte aún está en tramitación.

El levantamiento fue elaborado en asociación con el Laboratorio de Estudios de Medios y Esfera Pública de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UFRJ) y con apoyo de investigaciones realizadas por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), Conectas Derechos Humanos y el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentar.

El documento integrará la agenda del presidente de la CDHM y de la presidenta del Frente Parlamentar en Defensa de los Derechos Humanos, Erika Kokay (PT-DF), al Informe Periódico Universal de Brasil a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Temas como el fin de los derechos laborales, retrocesos en la reforma agraria, liberación aún mayor de los agro tóxicos, fin del licenciamiento ambiental, fin de las demarcaciones indígenas, prohibición del matrimonio homoafectivo, restricción en la atención de las víctimas de violación, restricción a la laicidad del Estado, restricción a la libertad de enseñanza, reducción de la mayoría de edad penal, revocación del estatuto de desarme están entre las leyes enumeradas. A continuación la lista:

Derechos Laborales

1. Reforma Laboral. El Proyecto de Ley 6787/16, de autoría del presidente no electo Michel Temer, presentado con carácter de urgente, debe ser aprobado en el primer semestre de 2017, según el Presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.

Entre las iniciativas del PL, están la formalización de la jornada diaria de trabajo de hasta 12 horas y la prevalencia de los acuerdos entre empresas y sindicatos de trabajadores por sobre la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT).

2. Tercerización. El Proyecto de Ley 4302/1998, que permite la tercerización de las actividades-fin, y no solo limpieza, seguridad y otras actividades-medio, como actualmente ocurre, fue aprobado por la Cámara y está en el orden del día del Senado.

3. Trabajo esclavo. En 2014 fue aprobada la Enmienda Constitucional de n° 81, que determina expropiación de áreas en las cuales haya sido utilizado trabajo esclavo. La enmienda necesita ser reglamentada por ley para ser efectiva. Mientras tanto, la nueva reglamentación propuesta por el PLS 432/2013 inviabiliza la actuación ejercida actualmente por los fiscales del Ministerio Público [área de Trabajo] en el combate a esta práctica.

Medio ambiente, acceso a la tierra y a la alimentación

4. (Des)Reforma Agraria. El gobierno presentó la Medida Provisória 759/2016 con dos propuestas principales:

La primera tiene por finalidad liberar tierras para el mercado. La propuesta prevé el pago en dinero de tierras adquiridas para la reforma agraria. Ella pretende además dar título de propiedad a los asentados, lo que es una ventana para la reconcentración de tierras. Hoy, los títulos concedidos a los beneficiarios no son negociables.

La segunda línea es la de debilitar la organización social en el campo. La propuesta no considera la existencia de acampados organizados en movimientos sociales, y prevé colocar grandes avisos para convocar candidatos a beneficiarios.

5. Rotulación de Transgénicos. La Cámara aprobó el PLC 34/2015 que pone fin a la exigencia del símbolo “T” en los productos que contienen hasta 1% de componentes transgénicos. El proyecto lesiona el derecho a la información y a escoger una alimentación saludable. La propuesta está pendiente de apreciación por el Senado.

6. (Des)Función Social. El Proyecto de Ley 5288/2009, que está en la agenda de la Comisión de Constitución y Justicia, restringe los requisitos de función social de la propiedad.

Por la propuesta, además de que la propiedad no necesita cumplir los criterios ambiental y laboral, pasa a no ser más necesario el cumplimiento simultáneo de los requisitos de “utilización de la tierra” y de “eficiencia en la explotación” para comprobar la productividad de la propiedad rural.

7. Venta de tierras para extranjeros. Desde 2015, la propuesta que permite la venta de tierras para extranjeros está para ser aprobada con urgencia, para que pueda ser analizada por el Pleno de la Cámara. Defendida por la bancada ruralista, el PL 4059/2012 viola la soberanía nacional.

8. Monopolio de Semillas. Está a punto de ser votada, en comisión especial, la propuesta de protección de cultivos. El PL 827/2015 restringe la posibilidad de multiplicación de semillas protegidas y exige autorización del detentor de la patente para que el agricultor comercialice el producto de la cosecha. Se trata de un proyecto que favorece a las multinacionales del agro negocio, que concentrarán más poder sobre la reproducción de semillas.

9. Agro tóxicos. Comisión Especial de la Cámara se centra sobre la propuesta de debilitar el proceso de control de los agro tóxicos en Brasil, que ya ocupa, incluso sin esta innovación legislativa, la primera posición en el consumo mundial de veneno en la comida.

Las propuestas de los PL 6299/2002 y 3200/2015 cambian el nombre de agro tóxicos por el de pesticidas fitosanitarios, restringen la acción del Ministerio de Medio Ambiente y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

10. Minería. El proyecto de Código de Minería (PL 37/2011) va en sentido contrario al de las necesidades indicadas por el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil, provocado por la minería empresarial: la tragedia de Mariana.

El código incentiva, más de lo que regula la minería. Los sustitutivos presentados – uno de los cuales fue escrito en el computador de una minera – debilitan el control estatal y la capacidad del Poder Público para actuar en la planificación de ese sector estratégico.

11. Fin del licenciamiento ambiental. El presidente del Frente Parlamentar Agropecuario anunció que acordó con el Gobierno Federal la aprobación del “auto-licenciamiento” ambiental, con el PL 3729/2004, que permite a las empresas obtener el licenciamiento simplemente llenando un formulario, quitando al Estado el poder de controlar los emprendimientos a favor del medio ambiente.

Derechos de los pueblos indígenas

12. Fin de las demarcaciones indígenas. La Propuesta de Enmienda a la Constitución 215, que ya fue aprobada en Comisión Especial y está lista para el Pleno de la Cámara, prevé la competencia del legislativo para demarcar tierras, lo que imposibilitará, en la práctica, futuras demarcaciones.

Además de eso, transforma las tierras tradicionales en equivalentes a la propiedad rural: pueden ser arrendadas, divididas y permutadas y además recibir emprendimientos económicos. Eso permite la embestida del agro negocio y de las mineras sobre tierras indígenas homologadas, acabando con la noción de tradicionalidad.

13. CPI del Incra y de la Funai. Tramita, desde noviembre de 2015, Comisión Parlamentaria de Investigación en la Cámara de los Diputados para indagar las actividades de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en la demarcación de tierras indígenas y quilombolas. Su mayor objetivo es paralizar el proceso de reforma agraria y la demarcación de tierras.

Derechos de las Mujeres y de las Personas LGBT

14. Estatuto de la Familia. Fue aprobada por Comisión Especial la propuesta (PL 6583/2013) que retira a las parejas homoafectivas del concepto de familia. Parejas formados por personas del mismo género, por la propuesta, no se pueden casar o establecer unión estable, tampoco pueden adoptar. Brasil ya permite el matrimonio y la adopción por parejas homoafectivas, a partir de decisión del Supremo Tribunal Federal.

15. Restricción de la atención en casos de violación. La Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara aprobó el PL 5069/2013 que criminaliza a quien instiga al aborto o a quien preste cualquier auxilio o hasta orientación a las mujeres para la interrupción del embarazo.

16. Aborto como crimen atroz. Cuatro PLs en tramitación pretenden volver el aborto un crimen atroz (PL 4703/1998, PL 4917/2001, PL 7443/2006 y PL 3207/2008). La práctica seria considerada tan grave como el homicidio practicado por un grupo de exterminio y violación de niños, por ejemplo.

17. Nascituro. La propuesta da una pensión a la madre de hijo generado a partir de una violación, además de prever derechos de paternidad para el agresor. La (PL 478/2007) ya fue aprobada en dos comisiones – Finanzas y Tributación y Seguridad Social y Familia.

18. Contra el reconocimiento de las personas LGBT. Además del Estatuto de la Familia, se tramitan proyectos que proponen impedir la adopción por pareja homoafectiva (PL 4508/2008); la criminalización de la “heterofobia” (PL 7382/2010); la creación del “Día del Orgullo Heterosexual” (PL 1672/2011); la creación de un nuevo causal de anulación del matrimonio — “la ignorancia, anterior al matrimonio, de la condición de transgenitalización, que por su naturaleza, torne insoportable la vida del cónyuge engañado con la imposibilidad fisiológica de constitución de prole” (PL 3875/2012); cancelar el decreto sobre el reconocimiento del nombre social y de la identidad de género de personas travestis y transexuales (PDC 395/2016); entre otros.

19. (No) Diversidad en las escuelas. El Proyecto de Ley 2731/2015 pretende vetar el debate sobre la igualdad de género, o la promoción de la ideología de género, por cualquier medio o forma del sistema de educación.

Derecho a la laicidad del Estado

20. Educación. Se tramitan en la Cámara algunas propuestas disponiendo la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, de la Biblia o del creacionismo en las escuelas. Entre ellas, están PL 309/2011, PL 943/2015 y PL 8099/2014.

21. Acción de inconstitucionalidad por entidades religiosas. Fue aprobada por comisión especial la PEC 99/2011 que dice que las Asociaciones Religiosas pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en el STF.

Derecho a la Educación

22. Reforma Educacional. La mayor reforma educacional en décadas fue presentada por medio de Medida Provisoria. En cuanto al método, la propuesta fue diseñada sin discusión con la sociedad civil organizada, que incluye profesores, estudiantes, investigadores y gestores. Respecto al contenido, a pesar de que el Ministerio de Educación anunció que iba a recular, la MP de hecho eliminó la obligatoriedad de las disciplinas de sociología y filosofía. Apenas matemáticas y portugués continuarán como materias obligatorias en los tres años de secundaria.

23. Escuela Sin Partido. El proyecto de “Programa Escuela sin Partido” (PL 867/2015) incluye, como directriz de la educación nacional, el “respeto a las convicciones del alumno, de sus padres o responsables, teniendo los valores de orden familiar precedencia sobre la educación escolar en los aspectos relacionados a la educación moral, sexual y religiosa, prohibida la transversalidad o técnicas subliminales en la enseñanza de estos temas”.

La propuesta viola, por eso, la Ley de Directrices y Bases, que establece la libertad de aprender, enseñar, investigar y divulgar la cultura, el pensamiento, el arte y el saber; el pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas; y el respeto a la libertad y aprecio a la tolerancia. Fue creada una comisión especial para analizar el proyecto. (PL 867/2015, PL 7180/2014)

Derechos de las niños y de los adolescentes

24. Reducción de la mayoría de edad penal. Fue aprobada por el Pleno de la Cámara la reducción de la mayoría de edad penal, de 18 a 16 años, en los casos de crímenes atroces (como asalto y violación), homicidio doloso y lesión corporal seguida de muerte. Ahora la PEC 115/2015 está en el Senado.

La edad penal de 18 años es un derecho humano previsto en la Constitución y por eso es cláusula pétrea. La Convención sobre Derechos de los Niños de la ONU de 1989 también afirma que 18 años es el marco de la edad penal.

25. Aumento de la internación para adolescentes en el sistema socioeducativo. El Senado aprobó y la Cámara ahora analiza, en comisión especial, la propuesta de aumento del tiempo de internación para adolescentes en conflicto con la ley.

El texto del PL 7197/2002 eleva el tiempo máximo de internación de adolescentes de tres a diez años en casos de homicidio doloso (con la intención de matar) y de actos descritos en la ley de crímenes atroces, siempre que sean cometidos con violencia o grave amenaza (como violación y asalto). A partir de los 18 años, el adolescente en esta situación deberá ser transferido a una unidad o ala separada de los demás”.

26. Exposición de niño y adolescente en conflicto con la ley. La Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados aprobó el PL 7553/2014 que permite la divulgación de imágenes de niños/as o adolescentes a quienes se atribuye un delito.

27. Reducción de la edad de trabajo. Está pendiente de deliberación la PEC 18/2011 que pretende autorizar el trabajo a partir de los 14 años (hoy la edad mínima es 16). La propuesta lesiona la Constitución y tratados internacionales sobre protección de la adolescencia.

Derecho a la vida

28. Armamento. Comisión especial aprobó lo que significa en la práctica la revocatoria del Estatuto de Desarme. El porte de armas, hoy restringido a policías y determinadas autoridades como jueces, podrá ser conferido a cualquier persona con requisitos mínimos. El proyecto está listo para análisis por el Pleno de la Cámara.

Derechos sociales y bienestar

29. Desmantelamiento del Estado. Fue promulgada, en diciembre, la Enmienda Constitucional nº 95 propuesta por el Presidente Michel Temer, que instituyó un nuevo régimen fiscal que congela los gastos públicos por 20 años.

30. Reforma de la Seguridad Social. El gobierno presentó una propuesta de reforma de la seguridad social, a través de la PEC 278/2016, en la cual el trabajador necesitará contribuir por 49 años para asegurar recibir la totalidad de la jubilación en el régimen general de la seguridad social. La propuesta además establece paridad entre hombres y mujeres y entre servidores públicos y trabajadores privados.

31. Presupuesto. El Proyecto de Ley Presupuestaria reenviado por el Gobierno para 2017 incluye la reducción de R$ 430 millones (US$ 136 millones) en las políticas públicas que atienden la agricultura familiar, la reforma agraria, los pueblos y las comunidades tradicionales. La propuesta establece un techo de 110 millones de reales (US$ 35 millones) para gastos discrecionales de la Funai. Se trata del menor valor presupuestado para la Fundación en los últimos 10 años.

32. Programa de Asociaciones de Inversión (PPI). Fue aprobada la medida provisoria del presidente no electo Michel Temer que instituye el programa de privatizaciones de su gobierno. La propuesta, según el diputado Nilto Tatto (PT/SP), está orientada “a la expansión de la infraestructura mediante asociaciones con la iniciativa privada y a las privatizaciones de empresas y instituciones financieras federales, instituye una gobernanza de camarilla, centralizando decisiones y acciones en un grupo restringido en torno del presidente de la República, y descuida los principios que rigen las licitaciones públicas”.

33. Entrega del presal. El legislativo aprobó la propuesta, de autoría del actual Ministro de Relaciones Exteriores, senador con licencia José Serra (PSDB/SP), que retira la participación obligatoria de la Petrobras en por lo menos 30% de la explotación del presal – probablemente la mayor reserva energética del mundo.

Conforme apuntó la Federación Única de Petroleros, se trata de entregar la reserva a las multinacionales, lo que significará menos recursos para políticas públicas “y el fin de la política de contenido nacional, que genera empleos, rentas y tecnología para nuestro país”. (Ley Ordinaria 13365/2016)

34. Renegociación de las deudas de los estados. El Congreso Nacional aprobó el proyecto de renegociación de la deuda de los Estados. Para adherirse al programa, los estados se deben someter, por dos años, a los requisitos de la Enmienda de techo de gastos.

Derecho a la comunicación

35. EBC. Con la Medida Provisória 744/16 Michel Temer acaba con la autonomía de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC). Ella permitirá que Planalto [nombre del palacio de gobierno, en Brasília] nombre y despida libremente al presidente de la EBC.

Tal medida va a contramano de las prácticas democráticas de comunicación pública en el mundo, según las cuales se crean empresas públicas de comunicación que no son estatales, y además rinden cuentas al gobierno.

36. R$ 100 mil millones (US$ 31.600 millones) para las operadoras. Fue aprobado, en siete días corridos, con apoyo del gobierno no electo de Temer y sin debates, en carácter definitivo por la Comisión Especial de Desarrollo Nacional del Senado, un proyecto que “transforma las concesiones de telecomunicaciones en autorizaciones y transfiere una infraestructura estratégica de la nación, evaluada en R$ 100 mil millones (US$ 31.600 millones), al patrimonio privado de las operadoras”.

Proceso legal

37. Excepción legalizada. Fueron presentadas por el Ministerio Público Federal “diez medidas contra la corrupción”.

La PL 4850/2016, en la práctica, legalizaba medidas de excepción como admisión de pruebas ilícitas, restricción al hábeas corpus, restricción grave a la prescripción de los crímenes y limitación a la defensa y prueba de integridad, ampliación excesiva del rol de crímenes atroces, etc.

38. Terrorismo. El legislativo aprobó la ley que tipifica el terrorismo en Brasil. A pesar de la reserva que excluye de su texto la actuación de movimientos reivindicatorios, la ley es peligrosa porque incluye conceptos indeterminados.

39. Criminalización de los movimientos sociales. Hoy, al menos dos proyectos de ley (PLS 272/2016 y PL 5065/2016) pretenden agravar la legislación antiterrorismo. Uno de elles rescata los dispositivos vetados por la entonces Presidenta de la República, Dilma Rousseff. Así, criminaliza los actos de incendiar, saquear, depredar medios de transporte, agencias bancarias, almacenes y edificios públicos – lo que implica penas excesivas para conductas contra el patrimonio.

Otro incluye la finalidad política como elemento para caracterizar al terrorismo, con la intención de restringir movimientos reivindicatorios, lesionando la libertad de expresión y la democracia.

Derecho al voto

40. Parlamentarismo. El Senado aprobó la creación de una comisión especial para debatir la adopción del parlamentarismo, aún no instalada.

Se tramita en el STF un mandato de seguridad (MS 22.972) que cuestiona si es posible la cambio de un sistema de gobierno vía enmienda Constitucional. El MS fue agendado en marzo, pero no fue aún juzgado.

En las informaciones que envió al STF, el Presidente del Congreso Nacional, Renan Calheiros, se manifestó favorable al parlamentarismo. Con este sistema, los ciudadanos no tienen derecho a voto directo para el cargo de Presidente de la República.

Edición: Camila Rodrigues de la Silva