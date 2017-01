Armazém de alimentos saudáveis chega a Belo Horizonte

Depois de São Paulo, a capital mineira deve ser a próxima cidade a ter um Armazém do Campo, com produtos plantados em terrenos de Reforma Agrária. A nova loja do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) irá vender verduras, legumes e alguns produtos industrializados feitos de forma agroecológica. A ausência ou baixa utilização de veneno agrícola é o maior atrativo.

“Tudo o que vamos vender são produtos da agricultura familiar”, explica Eloiza Soares, integrante do MST e responsável pela comercialização dos produtos. “A proposta do Armazém do Campo é trazer para a cidade uma opção saudável de alimentação, com produtos tanto do MST quanto de agricultores familiares em geral”, diz. A cesta básica vendida pelo movimento já dá ideia do que se pode esperar: doce de leite, doce de baru, café, arroz e suco de uva orgânicos, além de outros quitutes da produção mineira.

O preço dos alimentos pode ser também um chamativo, visto que em geral orgânicos costumam ser mais caros que produtos com agrotóxicos. “Estamos estudando o plano de negócios, mas com certeza o preço acessível é uma preocupação”, destaca Eloiza.

A mais recente experiência de venda na capital foi feita em junho passado, quando o MST realizou a Feira Nacional da Reforma Agrária, na Serraria Souza Pinto, e vendeu 200 toneladas de alimentos em cinco dias. A nova loja também funcionará como café e local de encontro.

Onde e quando

Segundo Eloiza, o Armazém do Campo já tem local definido: será instalado na Avenida Augusto de Lima, esquina com a Avenida do Contorno. A inauguração deve acontecer entre junho e julho deste ano.