Revista Garra trata do golpe de 2016 e do desmonte do Estado brasileiro

A edição anual da Revista Garra, iniciativa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco (Sindsep-PE), acaba de ser lançada. Com forte conteúdo político, a publicação trata do golpe executado contra a democracia brasileira e do desmonte do Estado que vem sendo implementado pelo atual governo do presidente Michel Temer (PMDB) e seus aliados.



Entre matérias, artigos e entrevistas, especialistas explicam as consequências do impeachment sem crime de responsabilidade e o efeito deste processo na sociedade.



A matéria de abertura traz uma linha do tempo do impeachment, com o passo a passo do golpe que continua em curso. A revista traz ainda análises de projetos resultados do golpe, como a PEC 55/2016, o PL-555, as privatizações, a entrega do Pré-Sal, as reformas Trabalhistas e da Previdência, entre outras consequências.



Entre os entrevistados e autores de artigos estão nomes como os do sociólogo Emir Sader; do coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos; do diretor da Rede Brasil Atual, Paulo Salvador; da economista Tânia Bacelar; da atleta Joana Maranhão; dos músicos Geraldo Azevedo e Fred Zero Quatro; e do poeta Miró.



Tem ainda a participação do diretor da Anfip, Floriano Martins; do presidente da CUT, Vagner Freitas; do membro da Auditoria Cidadã, Paulo Lindsay; da coordenadora geral do Sindsep-PE, Graça Oliveira; dos cientistas políticos Michel Zaidan e Túlio Velho Barreto; e dos políticos Silvio Costa e Paulo Rubem Santiago, entre outros.



Ao final, a Garra conta com uma retrospectiva das ações e mobilizações promovidas pelo Sindsep-PE durante o ano de 2016. A retrospectiva aparece ainda em uma seleção de charges do pernambucano Samuca, publicadas nos jornais mensais do Sindicato durante o ano passado.



A Garra é uma publicação mensal do Sindsep-PE, em formato de jornal. No entanto, ao final de cada ano, a Garra é publicada em formato de Revista, sempre abordando um tema diferente.



Além do formato impresso, a Garra também está disponível em formato digital e pode ser conferida no endereço: www.sindseppe.org.br

Este conteúdo foi originalmente publicado na versão impressa (Edição 19) do Brasil de Fato Pernambuco. Confira a edição completa