Brasil tem 140 casos confirmados de febre amarela, o maior número já registrado

Durante o mês de janeiro, as autoridades de saúde confirmaram 140 casos de febre amarela no país. Cinquenta e duas pessoas morreram, das quais 47 em Minas Gerais, seis em São Paulo e duas no Espírito Santo, segundo as secretarias de saúde de cada estado.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, 651 notificações ainda aguardam exames. Entre elas, uma feita em Mato Grosso do Sul, com suspeita de contaminação em Santa Catarina.

Outra notificação feita no Tocantins, que seria o primeiro registro de febre amarela na Região da Amazônia Legal, também está sob investigação.

Este é o maior surto de febre amarela já registrado pelo Ministério da Saúde.