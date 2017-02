Carnaval, uma das festas mais populares do mundo

Há quem brinque que, no Brasil, o ano o começa só após o Carnaval. Mas você sabe como é feito o cálculo para saber a data exata do feriado? Conheça essa e outras curiosidades sobre o Carnaval nesta edição do Fatos Curiosos da História.

Alguns historiadores afirmam que o carnaval teve origem na Grécia, por volta de 600 a.C, como celebração à Dionísio, o deus do vinho. Mas o nosso modelo atual da festa pode ter surgido dentro do Império Romano, nas homenagens ao deus Saturno — conhecidas como saturnálias.

Nestas celebrações, os membros da nobreza e os escravos se misturavam nas ruas e os papeis se invertiam. O Rei Momo, por exemplo, pertencia à classe mais baixa de Roma, mas podia dar ordens a quem quisesse durante os dias de festa.

Por ser uma festa pagã, a Igreja Católica não reconheceu o carnaval até o ano de 590 d.C.

E, como você já deve ter reparado, nem todo ano o carnaval é em fevereiro. A data, na verdade, é definida com base no domingo de Páscoa — celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono no hemisfério sul. A Quarta-Feira de Cinzas cai sempre 46 dias antes do feriado católico.

E é claro: não é só o Brasil que comemora a festividade. Por muito tempo, o carnaval mais famoso do mundo foi o de Veneza, na Itália, com seus bailes de máscaras nas praças e ruas da cidade.

Na Alemanha, a festa mais tradicional é a da cidade de Bonn, onde são organizados desfiles com pessoas fantasiadas. Já os Estados Unidos são reconhecidos pela tradicional festa em New Orleans. Lá desfilam pelas ruas mais de 50 agremiações ao som de diversos estilos musicais, especialmente os de origem negra, como o jazz.

Por aqui, o carnaval chegou apenas em meados do século XVII. Chiquinha Gonzaga é a autora da primeira marchinha de carnaval, a música "Ô Abre Alas", de 1899. Já a primeira escola de samba, batizada de “Deixa Falar”, foi fundada em 1928. Ela foi criada quando o compositor Ismael Silva reuniu os principais sambistas do bairro Estácio em frente a uma antiga escola.

Hoje, o carnaval carioca está no Guinness Book como o maior carnaval do mundo. Mas foi somente em 1963 que os quatro dias de folia entraram no calendário oficial da cidade.

E nem só de Rio de Janeiro se faz o carnaval brasileiro: em 1995, Recife, capital de Pernambuco, também entrou no livro do recordes com o Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo. Outros tradicionais carnavais de rua do país acontecem nas cidades de Natal, Maceió, Olinda e Salvador.

Fatos Curiosos da História

