Políticos, entidades e militantes prestam solidariedade a Lula pela morte de Marisa

O anúncio da morte de Marisa Letícia, conhecida como “Dona Marisa”, gerou diversas manifestações de solidariedade à família de Luiz Inácio Lula da Silva. O falecimento foi anunciado na manhã desta quinta-feira (2).

Políticos, entidades e militantes sociais prestaram homenagens em memória de Marisa. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, com sede em São Bernardo do Campo, o local foi disponibilizado para o velório que deve ocorrer nesta sexta-feira (3).

A presidenta Dilma Rousseff (PT) manifestou solidariedade por meio do Facebook. “Dona Marisa foi o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela construção de um outro Brasil, mais justo, mais solidário e menos desigual, desde as primeiras reuniões sindicais na Vila Euclides, passando pela fundação do PT e da CUT, até a chegada à Presidência da República”, disse.

Dilma lembrou também a influência do contexto político nacional sobre a família do ex-presidente. “Nos últimos meses, ela e o presidente Lula foram vítimas de perseguições e experimentaram na pele grandes injustiças. Imagino que a dor de Lula agora é insuportável. Mas tenho certeza de que ele saberá superar este momento difícil, recebendo de todos nós, seus companheiros e admiradores, e do povo brasileiro, muitas preces e orações, repletas de carinho e solidariedade”.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) destaca, em nota, a contribuição de Marisa na construção de um país mais justo. “Dona Marisa, mulher e mãe – a querida esposa do presidente Lula –, abriu as portas da sua casa para a militância que criou o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores e esteve presente em todos os momentos da construção da luta por um país melhor e mais justo."

Parlamentares

Na abertura da sessão do plenário da Câmara Federal nesta quinta-feira (2), deputados se manifestaram em solidariedade a Marisa. Antes da divulgação da morte, Maria do Rosário (PT-RS) e Benedita da Silva (PT-RJ) enviaram votos de recuperação.

Pelo PSOL, o deputado Glauber Rocha (RJ) também utilizou a tribuna. “Em nome da bancada do PSOL, começo falando dos nossos sentimentos ao ex-presidente Lula e à família pelo falecimento de Dona Marisa. Que a família consiga encontrar conforto e força neste momento de dor e de angústia”, disse.

Visitas

Lula e a família recebem visitas no hospital onde faleceu Marisa Letícia, no centro da capital paulista. O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) foi até o local conversar com o ex-presidente.

“Estou muito triste. Nestes 44 anos como companheira de Lula, [Marisa] foi uma pessoa extraordinária, que sempre lhe deu força e nos momentos mais difíceis foi extremamente solidária”, disse Suplicy à imprensa.

Colega de Suplicy na Câmara, Antônio Donato (PT) também foi ao hospital. “É um momento difícil, de solidariedade. [É preciso] dar força a Lula e toda sua família”.

O sindicalista João de Oliveira é um dos militantes que se dirigiu ao hospital para prestar solidariedade ao ex-presidente.

“Nós viemos trazer conforto e carinho para Lula. A primeira bandeira do PT, foi Dona Marisa quem fez. Nós reconhecemos que ela também faz parte desta construção. A gente não aceita de forma nenhuma, ainda mais em um momento como esse, a política de ódio”, diz. Segundo ele, não haverá ato político no local, mas a militância se reúne para fazer “círculos de oração”.

Os senadores Gleisi Hoffmann (PT-PR), Lindbergh Farias (PT-RJ) e Humberto Costa (PT-PE), além do ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, também foram ao hospital.

*Colaborou Rafael Tatemoto