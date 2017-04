Tribunal suspende licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu a licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O funcionamento da usina já havia sido suspenso por liminar concedida pela Justiça Federal, no Pará. A intenção é que seja integralmente realizado o saneamento básico da cidade de Altamira, uma das condicionantes do empreendimento.

O projeto de saneamento básico deveria ter sido implementado em julho de 2014 e tem o objetivo de evitar a contaminação do lençol freático de Altamira pelo afogamento das fossas rudimentares da cidade, devido ao barramento do rio Xingu.

Pela decisão da corte especial do TRF 1, o reservatório da usina não pode ser formado até que seja realizado o saneamento básico de toda a cidade, conforme determinava a condicionante da licença de operação concedida pelo Ibama.

A reportagem entrou em contato com a Norte Energia, empresa responsável pelo empreendimento, mas ainda não houve retorno.

Edição: Radioagência Nacional