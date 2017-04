Aplicativo aciona contatos de confiança de mulheres em situação de violência

Diferentes pesquisas de opinião e sobre violência apontam que o uso de espaços públicos ainda é um grande problema para as mulheres.

Atividades simples do dia a dia, como andar de transporte público ou caminhar pela rua ainda são os locais com grande risco de assédio ou violência sexual.

Para lutar contra essa triste realidade, a iniciativa independente de jornalismo “Gênero e Número” lançou recentemente um aplicativo.

Disponível apenas para Android, o aplicativo chamado Braços Dados - que é gratuito - oferece um serviço prático para acionar até cinco contatos de confiança que podem receber, com apenas um clique, um SMS (o torpedo) com uma mensagem de alerta e a geolocalização da usuária que está sob situação de assédio ou outro tipo de violência.

A ideia do aplicativo é, além de ser uma ferramenta de apoio para pessoas em risco, servir também como uma forma de mapear os diferentes lugares e situações em que as mulheres se sentem desconfortáveis ou vulneráveis em espaços públicos. Tudo isso por meio da coleta de dados de forma anônima. Por exemplo, mapear as situações em que as usuárias se sentiram inseguras e as regiões onde o aplicativo foi mais acionado para compor um banco de dados e, a partir destas informações, gerar debates e direcionar políticas públicas de planejamento urbano com o recorte de gênero.

O registro no aplicativo requer nome e e-mail, além de gênero e cidade. Mas, segundo a entidade “Gênero e Número”, que considera a privacidade como um direito fundamental a ser preservado, esses dados não serão utilizados nas análises.

Pelo aplicativo, também é possível consultar em um mapa uma lista de organizações de apoio à mulher.

A “Gênero e Número” alerta para o fato de que o aplicativo Braços Dados não deve ser usado em substituição a serviços de emergência oficiais e não é projetado para substituir o atendimento policial a vítimas de qualquer tipo de violência ou abuso. Os serviços prestados pelo aplicativo consistem unicamente em facilitar o contato de redes de pessoas.

Edição: Brasil de Fato