Ouça o Programa Brasil de Fato - edição Pernambuco - 08/04/17

O governo golpista de Michel Temer, em articulação com estados e municípios, está ameaçando processos de privatizações em massa. Um dos setores na mira de grupo de investidores são os bancos públicos. Sobre o tema, há entrevista com Suzineide Rodrigues, presidenta do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Ainda sobre "a venda do país", Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, destaca os casos da saúde, da educação e da Petrobras.

A edição pega carona no VI Colóquio Internacional de Estudos sobre Homens e Masculinidades, que aconteceu neste mês de abril, no Recife e relaciona o conceito dos tipos de homens com questões sociais, culturais e políticas do pais. Outro destaque é a primeira edição da série "Mulheres: vozes encarceradas", discutindo a situação das adolescentes em sistemas sócio-educativos de Pernambuco.

Ainda no programa, a polêmica de um Projeto de Lei que "autoriza" a leitura da bíblia em escolas de Petrolina, o basquete pernambucano na Liga Nacional da modalidade, agenda cultural, destaques da semana e a charge eletrônica "A queda do Temerário".

Edição: Daniel Lamir