Ouça o Programa Brasil de Fato - edição São Paulo - 08/04/2017

Mais uma edição do Programa Brasil de Fato São Paulo foi ao ar neste sábado (8) na Rádio 9 de Julho AM 1600. Entre os destaques, a preparação de várias categorias de trabalhadores que já se preparam para aderir à greve geral convocada para o dia 28 de abril por centrais sindicais e movimentos populares. A mobilização é para impedir que sejam aprovadas no Congresso Nacional as reformas da Previdência e trabalhista.

O cenário político de países latino-americanos foi discutido em entrevista com o jornalista e escritor Marco Piva, pós-graduado pelo Programa em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (USP). O ouvinte confere ainda também os quadros semanais sobre cultura popular, tecnologia e alimentação. Direto de Brasília, a jornalista Cristiane Sampaio fala sobre os impactos para os trabalhadores da Lei da Terceirização.

Edição: Brasil de Fato