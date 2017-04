Publicado edital do Enem; inscrições começam dia 8 de maio com taxa de R$ 82

O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira (10) o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A novidade é que a prova será aplicada em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro, e não mais em um único fim de semana. No primeiro domingo, os estudantes farão provas de ciências humanas, linguagens e redação. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza.

As inscrições começam às 10h do dia 8 de maio e terminam às 23h59 do dia 19 de maio, pela internet, no site do Enem. Para se inscrever, o candidato terá que pagar R$ 82.







Segudo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a correção não só levou em conta a variação de preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), como incorporou variações de anos anteriores que deixaram de ser aplicadas e parte da diferença entre o custo do exame e a taxa de inscrição.

Os resultados das provas do Enem poderão ser usados em processos seletivos para vagas no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

