Saiba quem deve declarar o Imposto de Renda; prazo de entrega termina dia 28

Deve declarar o imposto de renda toda pessoa que mora no Brasil e teve em 2016 rendimento tributáveis acima de R$28.559,70. Quem teve rendimentos isentos acima de R$40.000 também deve prestar contas com a receita.

A declaração é obrigatória para quem teve ganho de capital quando vendeu bens ou direitos e quando fez operações em bolsas de valores de mercadorias ou de futuros.

Pessoas que tiveram receita bruta acima de R$142.798,50 com atividades rurais ou que tiveram a posse de bens ou direitos no campo e terra nua no valor acima de R$300.000 também devem declarar o imposto de renda da pessoa física este ano.

E você pode baixar o programa para fazer a declaração do imposto de renda 2017 na página da Receita Federal. O endereço é www.receita.fazenda.gov.br. É possível preencher e enviar a declaração também pelo celular. O aplicativo está disponível no site da Receita para sistema Android e iOS.

*Produção: Rede Nacional de Rádio.

Edição: Radioagência Nacional