Pitacos culturais: Ondjaki, um escritor angolano

Participei, na semana passada, de um evento muito interessante na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a presença do escritor angolano Ondjaki. Ele estava lançando uma nova edição do livro O Assobiador, publicado no Brasil pela editora Pallas. O auditório lotado mostrou a força e a importância da universidade pública, principalmente em tempos de tantos ataques e retrocessos.

Antes da mesa, pudemos assistir ao documentário "Oxalá Cresçam Pitangas", do qual Ondjaki foi um dos realizadores. O filme, disponível no youtube, é muito interessante, pois possibilita que conheçamos Luanda por meio da fala de seus habitantes. A capital de Angola nos é apresentada como local do “caos” e da miséria, mas também da resistência diária. É um retrato de uma gente que, apesar das dificuldades, consegue sorrir, sem deixar de sonhar e batalhar por um futuro melhor.

É muito bom termos acesso a filmes e aos livros de Ondjaki e de outros escritores angolanos. Temos, assim, a oportunidade de conhecer um pouco melhor as realidades de um país que, apesar de tão distante, tem mais semelhanças com o Brasil do que imaginamos, começando pela língua portuguesa.

Oxalá tenhamos cada vez mais contato com artistas que, com sua sensibilidade, nos permitam conhecer melhor a sua cultura e sua terra!

*Sheila Jacob é colunista do Brasil de Fato RJ.

Edição: Vivian Virissimo