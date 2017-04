Pernambuco em busca do segundo título da LBF

É chegada a hora decisiva para o basquete pernambucano. Após um grande desempenho na primeira fase, com 14 vitórias e 6 derrotas, aproveitamento de 70%, as atletas da Uninassau conquistaram a classificação para os playoffs da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa). O segundo lugar na classificação, atrás apenas do Corinthians, deu a vantagem de decidir a semifinal em casa. O adversário é o Santo André, terceiro colocado na primeira fase, que obteve 10 vitórias e 10 derrotas. Na última segunda-feira (10), no interior paulista, a equipe pernambucana venceu por 87x61 e deu importante passo rumo à final. No próximo sábado (15) acontece o primeiro jogo no Recife.



A grande equipe a ser batida e favorita ao título da LBF 2016/2017 é o Corinthians. Líder absoluto da primeira fase, com 18 vitórias em 20 jogos, as paulistas enfrentam o Sampaio Corrêa-MA nas semifinais. Apesar de ser franca favorita, a equipe paulista não terá moleza nesses playoffs. As duas derrotas do Corinthians em toda a temporada foram justamente diante da Uninassau (61x53, no Recife) e do Sampaio Corrêa (61x57, no Maranhão), sendo esta última há poucos dias, no fim de março. Mas na primeira partida dos playoffs o clube paulista venceu as maranhenses em São Luís do Maranhão.



Mas antes de olhar para a final, a Uninassau precisa superar o Santo André. Nos confrontos diretos o time pernambucano leva boa vantagem diante da equipe do interior de São Paulo. Nas quatro vezes que se enfrentaram na primeira fase a Uninassau venceu 3 jogos, sendo os dois últimos no fim de março. Só perdeu o primeiro confronto contra o Santo André, em São Paulo (75x71), no início de fevereiro. Dias depois as pernambucanas superaram as adversárias em Santo André (74x69) e, mais recente, no Recife, quando venceu as adversárias por margem de 15 pontos (80x65 e 78x63). Na soma dos confrontos a Uninassau leva uma vantagem de 31 pontos.



Para passar pelas paulistas a Uninassau conta com a qualidade da experiente pivô Kelly, de 37 anos, eleita jogadora mais valiosa da partida comemorativa Jogo das Estrelas realizada no último domingo (2). Durante o campeonato se destacam a armadora Ineidis Casanova (com média de 12,44 pontos por jogo), a pivô Gil (12,67) e a jovem ala Raphaella Monteiro (13,6). Monteiro também é destaque nos rebotes, com 7,7 por jogo, índice um pouco superior ao de sua companheira de equipe Ariadna, que tem 7,56. E a cubana Casanova é líder da LBF no índice de assistências por partida, com média de 5,39 por jogo.



As semifinais são disputadas em série melhor de 3, sendo o primeiro jogo na casa da adversária e os dois outros jogos no Recife. Para a equipe pernambucana os playoffs tiveram início na segunda-feira (10), em Santo André, com vitória pernambucana. Agora os times se enfrentam no Recife, no sábado (15), às 10h da manhã. Uma vitória da equipe local já as leva à final da competição. Mas caso a Uniassau seja derrotada pelo Santo André nessa segunda partida, um terceiro jogo acontece na segunda-feira (17) às 21h30. Na capital pernambucana a Uninassau vai mandar seus jogos no ginásio do Sesc Santo Amaro, na rua Treze de Maio, próximo ao cemitério de Santo Amaro. Os ingressos custam R$10. As finais serão disputadas em série melhor de 5.



A LBF Caixa, principal torneio de basquete feminino do Brasil, teve início em dezembro. É o quinto ano consecutivo em que uma equipe representa Pernambuco na competição. Antes, Sport e América carregaram a bandeira do estado na LBF, mas as equipes sempre foram montadas em parceria com a Uninassau. Os times sempre fizeram boas campanhas, sempre sob o comando do experiente técnico Roberto Dornelas, ficando entre as três primeiras posições e chegando a levantar o título da LBF na temporada 2012/2013, quando a equipe ainda era o Sport/Uninassau. Na temporada 2014/15 o América/Uninassau foi vice-campeão e na temporada passada ficaram em terceiro lugar. Além da Uninassau, disputaram a LBF Caixa 2016/2017 o Sampaio Corrêa, Corinthians, Santo André, Blumenau-SP e Presidente Venceslau-SP.





Edição: Monyse Ravena