Massacre de Eldorado dos Carajás é destaque no Programa Brasil de Fato deste sábado

O assassinato de 21 trabalhadores sem-terra em uma ação da Polícia Militar para liberar uma estrada em Eldorado dos Carajás, no estado do Pará, completa 21 anos nesta segunda-feira (17). Trecho da rodovia PA-275 estava ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para reivindicar reforma agrária. O massacre, que deixou ainda 69 pessoas feridas, é tema de radiodocumentário exibido no Programa Brasil de Fato deste sábado (15) em rádios de São Paulo e Pernambuco.

A edição de Pernambuco apresenta ainda o segundo episódio da série Mulheres Encarceradas, que traz a realidade das detentas no estado. O Dia Internacional de Luta pela Terra e questão da segurança pública também serão pautas do programa.

O ouvinte da Rádio 9 de Julho vai conferir os preparativos para a greve geral que promete parar o país no dia 28 de abril e também como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem se posicionado sobre o tema. No quadro sobre alimentação e saúde, os benefícios do maracujá. E tem poesia brasileira com Cora Coralina.

