Ouça o Programa Brasil de Fato - edição Pernambuco - 15/04/17

O Dia de Luta pela Terra (17), a Greve Geral do Dia 28 de Abril e as visitas do Papa Francisco aos presídios italianos são os destaques da edição. O entrevistado é Jaime Amorim, coordenador nacional do MST, que relembra o crime-tragédia ocorrido em Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, em 1996, e analisa a luta pelo do direito à terra no país.

Sobre a Greve Geral que está sendo organizada para parar o país no próximo dia 28 de abril, ouvimos Carlos Veras, presidente da CUT-PE, e Suzi Medeiros, presidenta do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Ambos destacam as articulações e mobilizações necessárias entre a sociedade civil para barrar as propostas impopulares do governo ilegítimo de Michel Temer.

Ainda no programa, conhecermos as reivindicações da Comunidade Passarinho, na zona oeste do Recife, que está organizando uma audiência pública no Plenarinho da Câmara dos Vereadores do Recife, na próxima terça-feira, dia 18. A série "Mulheres: vozes encarceradas" chega a segunda edição, identificando os perfis das mulheres em situação de encarceramento.

Outros destaques ainda são, um aplicativo que ajuda no combate à violência contra as mulheres, a lista de clubes de futebol que estão devendo à previdência social e a charge "Controle Temerário no trabalho".

Edição: Daniel Lamir