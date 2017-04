Ouça o Programa Brasil de Fato - edição São Paulo - 15/04/2017

A morte de 21 sem-terra em uma ação da Polícia Militar do Pará no dia 17 de abril de 1996 foi o destaque do Programa Brasil de Fato deste sábado (15). O episódio que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, cidade onde ocorreram os assassinatos, foi tema de radiodocumentário apresentado nesta edição.

Neste programa, o ouvinte da Rádio 9 de Julho AM 1600 conferiu ainda os preparativos para a greve geral que promete parar o país no dia 28 de abril contra as reformas da Previdência e trabalhista. No quadro sobre alimentação e saúde, os benefícios do maracujá. E tem poesia brasileira com Cora Coralina.





Edição: Brasil de Fato