Rádio: Programa Brasil de Fato aborda os 21 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás

O Massacre de Eldorado dos Carajás completa 21 anos nesta segunda-feira (17) e foi um dos destaques do Programa Brasil de Fato em rádios de São Paulo e Pernambuco. A morte de 21 sem-terra em uma ação da Polícia Militar do Pará ocorreu no dia 17 de abril de 1996.

Os programas vão ao ar todos os sábados, com reprise aos domingos. Das 7h às 8h, os pernambucanos acompanham a programação direto de Recife na Rádio Globo 720 AM. Quem está em São Paulo, pode sintonizar a Rádio 9 de Julho 1600 AM. No sábado, entre 12h20 e 13h.

O ouvinte conferiu também os preparativos para a greve geral que promete parar o país no dia 28 de abril contra as reformas da Previdência e trabalhista.

Na edição paulistana, as informações sobre a Medida Provisória 759 que muda as regras para a reforma agrária. A coluna semanal de Mouzar Benedito conta “causos” de uma viagem pelo Brasil. O quadro sobre alimentação e saúde trouxe os benefícios do maracujá. E teve ainda poesia brasileira com Cora Coralina.

Em Pernambuco, Jaime Amorim, da coordenação nacional do MST, relembra o crime-tragédia ocorrido em Eldorado dos Carajás. O programa ouviu também Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no estado, além de Suzi Medeiros, presidenta do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.

Confira as edições de São Paulo e Pernambuco na íntegra:

Pernambuco

Recife

