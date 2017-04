Massacre em assentamento deixa pelo menos cinco mortos no interior do Mato Grosso

A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp) confirmou, nesta sexta-feira (21), a morte de cinco moradores do assentamento Taquaruçu do Norte, localizado próximo ao Distrito de Guariba, em Colniza, no Mato Grosso, distante 1.065 quilômetros da capital Cuiabá. As informações foram enviadas à Sesp por um grupo composto por policias militares e civis que se deslocaram até o local onde ocorreu o massacre.

Imagem: Site Carta Capital

De acordo com a assessoria de comunicação da Sesp, o assentamento fica próximo à divisa do estado de Rondônia, em uma região de difícil acesso de transporte e de comunicação. Por isso, ainda não há confirmação do número exato de vítimas assassinadas.

As informações preliminares enviadas à Secretaria, segundo nota publicada no site, é que encapuzados invadiram o terreno e assassinaram 10 pessoas. Os relatos que chegaram até a polícia de Colniza é que entre entre as vítimas pode haver crianças e idosos, além de pessoas feridas e outras desaparecidas na região.

Ainda segundo a assessoria, o grupo de policias militares e civis conseguiu chegar ao município de Guariba na noite desta quinta (20) e, após falar com parentes das vítimas, confirmou a morte de cinco adultos.

Os policiais, até aquele momento, ainda não haviam chegado ao local do crime. Eles se deslocaram 200 quilômetros de Guariba até a Taquaruçu do Norte. Para chegar ao local onde ocorreu o massacre são necessários mais 18 quilômetros por terra e 15 minutos de barco.

Os assassinatos de Taquaruçu do Norte ocorrem na semana em que é lembrado o massacre de Eldorado dos Carajás, quando morreram 21 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no Pará, em17 de abril de 1996.

Edição: Vanessa Martina Silva