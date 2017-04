Dez livros para entender a luta operária

Contra as reformas da previdência e trabalhista, uma mobilização nacional é preparada para o dia 28 de abril. Nos sindicatos, assembleias têm definido a adesão de diversas categorias à Greve Geral.

Para entender a importância deste instrumento de luta, o Brasil de Fato selecionou obras teóricas e literárias que tratam da questão operária e do mundo do trabalho. Veja a lista abaixo.

A Dialética do Trabalho: escritos de Marx e Engels

Autor: Ricardo Antunes (org.)

Conjunto de textos dos fundadores do marxismo sob um tema comum: o trabalho. Fonte possível de libertação ou de opressão, a seleção indica como tarefa política o (re)direcionamento do trabalho como elemento da construção de uma nova sociedade.





O avesso do trabalho 4 - Terceirização: precarização e o adoecimento no mundo do trabalho

Autoras: Vera Lucia Navarro e Edvânia Ângela de Souza Lourenço (orgs.)

Focados na questão da terceirização, os artigos desta obra apontam os efeitos da flexibilização das relações trabalhistas sobre a vida de trabalhadoras e trabalhadores.

A organização do trabalho no século 20

Autor: Geraldo Augusto Pinto

O livro descreve como o modo de produção capitalista se desenvolveu historicamente ao longo do século passado em três modelos industriais: taylorismo, fordismo e toyotismo.

Vozes da ficção - narrativas do mundo do trabalho

Autores: Claudia de A. Campos, Enid Y. Frederico, Walnice N. Galvão, Zenir C. Reis (orgs.)

Coletânea de textos de autores clássicos da literatura - como Machado de Assis, Lima Barreto e Euclides da Cunha - cobre o a situação do ser humano imerso no mundo do trabalho.





O Resgate da Dignidade

Autora: Laís Wendel Abramo

Descreve o papel do movimento grevista como elemento constitutivo da identidade dos trabalhadores e na construção de melhores condições de vida.





Imprensa de esquerda e movimento operário

Autor: Celso Frederico

O livro utiliza o papel da comunicação alternativa na luta sindical como fio condutor da história que vai da resistência à Ditadura Militar a partir da década de 60 até a constituição das centrais sindicais nos anos 80.

Trabalhadores e Ditadura

Autores: Marcelo Badaró Mattos e Ruben Vega

Seleção de artigos de três países: Brasil, Portugal e Espanha, que descrevem o papel da classe trabalhadora nos processos de resistência a ditaduras e de transição à democracia.

Trabalho duro: discurso flexível

Autora: Márcia Hespanhol Bernardo

A obra defende que, ao contrário do que postulam os discursos relacionados à flexibilização produtiva inaugurados no final do século 20, a condição de exploração permanece intocada.

As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres

Autora: Ana Isabel Álvarez González

A autora aponta a relação entre o movimento feminista e as organizações operárias, com convergências e tensões, combatendo também a versão mais difundida sobre a origem do Oito de Março.





Greves no Brasil: de 1968 aos dias atuais

Autor: Carlindo R. de Oliveira (org.)

Série de depoimentos de lideranças sindicais sobre a experiência grevista







