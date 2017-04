MST ocupa área de grilagem de terras em Minas Gerais

Na madrugada de hoje (22), cerca de 300 famílias trabalhadoras organizadas pelo MST ocuparam área de grilagem de terras em loteamento público na região de Unaí - MG.

O grileiro Bordon Silvério Martins é um dos empresários mais ricos do estado de Minas Gerais no ramo da especulação imobiliária. Contra ele existem pelo menos 13 processos por grilagem de terras em loteamento público, para a construção de condomínios residenciais.

As famílias acampadas, reivindicam a área para a Reforma Agrária. A ação integra a Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária e 'as famílias denunciam a grilagem de terras na região de Unaí e exigem o assentamento de famílias Sem Terra que aguardam um pedaço de chão para viver e produzir com dignidade'.

