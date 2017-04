Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 22/04/17

A edição traz depoimentos e exemplificações sobre os interesses em manipular a opinião pública sobre os movimentos populares, destacando uma sobre o que aconteceu na Jornada de Luta pela Terra, do MST, e sobre os preparativos para a Greve Nacional do dia 28 de abril. Sobre os temas, o programa ouve as pessoas nas ruras, além do coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos, do MTST, do coordenador nacional do MST, Jaime Amorim, do MST e do advogado Carlos Zanin.

O aniversário de um ano do jornal impresso Brasil de Fato também é foco do programa. Há uma apresentação em dados e opiniões sobre jornal que distribui, gratuitamente, uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do Mundo. A terceira edição da série "Mulheres: vozes encarceradas" destaca a situação de jovens e adolescentes do sexo feminino grávidas em situação de encarceramento. A série sobre os vinte e um anos do Massacre de Eldorado dos Carajás traz as marcas físicas, psicológicas e sociais de quem sobreviveu ao crime cometido em 1996, no Estado do Pará.

Há ainda a prosa sobre Esportes, com os assuntos do basquete feminino e futebol americano. No quadro Direitos de Fatos, a pergunta é: O que muda com o aumento no tempo de trabalho temporário? E "Vazamento Tucano" é o título da charge.

Edição: Daniel Lamir