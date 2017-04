Ouça o Programa Brasil de Fato - edição São Paulo - 22/04/2017

A mobilização de cerca de 25,5 mil pessoas na Jornada Nacional de Luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) está entre os destaques desta edição de São Paulo do Programa Brasil de Fato. As atividades ocorrem todos os anos neste mês, que ficou conhecido como Abril Vermelho. Neste ano, o objetivo é reposicionar a pauta da reforma agrária na agenda do país, considerando os ataques enfrentados no governo golpista de Michel Temer, do PMDB.

O programa de São Paulo é veiculado todos os sábados na Rádio 9 de Julho 1600 AM, com reprise no domingo às 6h20. Quem mora em Pernambuco também pode acompanhar a edição feita no estado na Rádio Globo AM 720, também aos sábado às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário.

Os ouvintes conferiram ainda o segundo capítulo do radiodocumentário sobre os 21 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás. No dia 17 de abril de 1996, no estado do Pará, 21 sem-terra foram mortos por policiais militares em uma ação para desocupar a rodovia PA-275, que tinha um trecho interditado para reivindicação de reforma agrária. O capítulo mostra as marcas físicas, psicológicas e sociais que ainda hoje persistem entre os sobreviventes.

As categorias que já aprovaram participaram na greve geral do dia 28 de abril, convocada por centrais sindicais, também está na pauta do programa. A paralisação tem como objetivo impedir que sejam aprovadas as reformas trabalhista e da Previdência propostas por Michel Temer.

Edição: Camila Maciel