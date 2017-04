Polícia identifica oito das nove vítimas de chacina no Mato Grosso

Os corpos de oitos das nove vítimas da chacina em Taquaruçu do Norte (MT), na área rural de Colniza já foram identificados.

Sete vítimas são do estado de Rondônia e uma do Mato Grosso. A polícia ainda aguarda o prontuário civil da nona pessoa mas já se sabe que o estado de origem é Alagoas.

Todos os corpos foram liberados para serem enterrados. A identificação do último corpo será feita por DNA após a chegada do prontuário. Três pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas e passam bem.

As forças de segurança acreditam que não existam outras vítimas. O crime ocorreu na última quarta-feira, mas os órgãos de segurança só tomaram conhecimento do ocorrido um dia depois, devido à dificuldade de acesso ao local.

Informações preliminares apontam que o episódio teria sido motivado por disputa de terras na região. Indivíduos encapuzados teriam chegado atirando.

Segundo a Polícia Civil, os corpos apresentam sinais de tortura. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, com estas nove mortes, sobe para 19 o número de pessoas que morreram em conflitos no campo neste ano.

(*) A participação da repórter foi ao vivo.

Edição: Radioagência Nacional