Em BH, 30 categorias já declaram greve para sexta-feira (28)

Depois que o governo não eleito de Michel Temer anunciou medidas polêmicas como a Reforma da Previdência e Reforma Trabalhista, sindicatos iniciaram paralisações por todo o país. Para o dia 28 de abril fazem agora o chamado para uma Greve Geral. Este dia promete uma das maiores greves que o país já teve. Eles protestam contra as mudanças na aposentadoria, na pensão, nas leis da CLT e contra a lei que libera a terceirização sem limites.

Participam deste dia as nove principais centrais sindicais brasileiras: a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), a Nova Central, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Intersindical, a Central Sindical e popular (CSP) e a Central Geral dos trabalhadores do Brasil (CGTB). Entidades que geralmente estão em lados opostos sobre questões políticas.

Minas Gerais

Em Minas, sindicatos e movimentos da entidade Quem Luta Educa anunciam um aumento da mobilização para a greve a partir desta semana. Em 21 de abril realizou-se um ato político em Ouro Preto, paralelo ao evento oficial de Medalhas da Inconfidência. Em 26 de abril a CUT convoca dia de diálogo com a população nos municípios mineiros. Enquanto isso, sindicatos organizam plenárias com suas bases.

“Até o dia 27, o Sindieletro [Sindicato dos Eletricitários] terá realizado cerca de 70 assembleias por todo o estado”, exemplifica Jefferson Leandro, presidente do Sindieletro. “Você que é usuário, entre na luta conosco porque o problema da Reforma da Previdência não vai atingir somente os trabalhadores rodoviários, mas sim toda a sociedade. É muito importante que você nos apoie”, solicita Ronaldo Batista, presidente do Sindicato dos trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Belo Horizonte

Sindicatos dos setores de ônibus, metrô, educação, saúde, Correios, petroleiros, eletricitários (Cemig e outras empresas), funcionários de esgoto e distribuição de água (Copasa e outras empresas) e outros serviços já confirmaram que estarão paralisados em Belo Horizonte. Um protesto unificado acontece às 9h, na Praça da Estação.

Confira a lista dos sindicatos que já declararam greve para o dia 28 de abril em BH:

Funcionários de Ônibus – STTR BH

Funcionários do Metrô – Sindimetro

Trabalhadores da Assistência Social – Sindibel, Sindineves, Sindiscon e Sedis

Trabalhadores da Previdência Social – Sintsprev MG

Funcionários da Educação Estadual – SindUTE MG, SAAE MG

Funcionários da Educação Municipal – Sind-REDE

Professores da Rede Privada – Sinpro

Professores da UFMG – Apubh

Professores da PUC – AdPUC

Técnicos de instituições federais – Sindifes

Estudantes – UEE MG

Trabalhadores de instituições federais de ensino – SINDIFES

Médicos – Sindmed MG

Servidores Municipais – Sindibel

Servidores do serviço público estadual – Sindipúblicos MG

Servidores do serviço público federal – Sindsep MG

Polícia Civil – Sindpol MG

Metalúrgicos – Sindimetal

Frentistas – Sinpospetro BH

Petroleiros – Sindipetro MG

Servidores da Saúde – Sind-Saúde/MG

Enfermeiros – SEE MG

Economistas – Sindecon MG

Sociólogos – Sinds MG

Eletricitários (Cemig e outras empresas) – Sindieletro MG

Funcionários de esgoto e distribuição de água (Copasa e outras empresas) – Sindágua

Servidores do setor Judiciário – Sindifisco MG, Sinffazfisco, Sindpúblicos MG, Serjusmig, Sitraemg

Funcionários dos Correios – Sintect MG

Telecomunicações – Sinttel MG

Jornalistas – SJPMG

Gráficos – Sindicato dos gráficos BH

Bancários – Sindicato dos Bancários BH e Região

Trabalhadores do setor de vestuário – Sindicato dos alfaiates e costureiras BH e região

Trabalhadores da construção civil – Sindicato Marreta

(Última atualização: 24/04/2017)

