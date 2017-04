Projeto em Lavras (MG) incentiva leitura e cria bibliotecas em pontos de ônibus

Imagina um ponto de ônibus onde tem uma estante com diversos livros disponíveis, gratuitamente, que você pode levar para casa, ler e devolver no dia em que quiser. Essa ideia já é concretizada pelo projeto Ponto do Livro, existente em Lavras, interior de Minas Gerais, e em outras cidades do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Criado na capital paulista, o projeto foi desenvolvido para incentivar a leitura a partir de um tipo de biblioteca pública em que as pessoas podem pegar livros e também doar aqueles títulos que estão parados em casa.

Weber Souza, um dos organizadores do Ponto do Livro em Lavras, no sul mineiro, conta que, em menos de seis meses de existência, já são mais de 350 livros circulando na cidade. “Disponibilizamos materiais diversos, sejam didáticos, religiosos, acadêmicos, literários e até revistas”, enumera.

Weber afirma que ainda há um déficit contando os livros que saem e entram nas prateleiras. “Todos os livros são doados e, para suprir a demanda, a gente coloca pontos de doação em bibliotecas, comércios, papelarias e farmácias, onde a pessoas podem colocar os livros que não usam mais. O projeto só existe porque a população participa. Estante não é sinônimo de ser culto”, destaca.

