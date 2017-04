São Paulo terá ato unificado de centrais sindicais no 1o de maio

O 1o de maio, Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, será marcado por um ato unificado de centrais sindicais em São Paulo. Organizada pela Central Única dos Trabalhadores, pela Intersindical e pela Central dos Trabalhadores do Brasil, a mobilização terá como principais pautas a defesa da Previdência Social e dos direitos trabalhistas, assim como os 100 anos da Greve Geral de 1917.

A atividade tem concentração marcada para às 12h no vão livre do Masp, localizado na Avenida Paulista, e contará com apresentações musicais de nomes como Emicida, Leci Brandão, MC Guimê, As Bahias e a Cozinha Mineira e Ilú Obá de Min.

Cidades no interior paulista também terão atividades unificadas, de acordo com a CUT-SP. Em Campinas, o ato será realizado na Avenida Francisco Glicério, com início marcado para às 10h. Em Araraquara, a concentração ocorrerá a partir das 14h na Praça Deputado Scalamandré Sobrinho.







