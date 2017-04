Documentário em realidade virtual leva espectador à aldeia indígena no Xingu

Na mesma semana em que indígenas foram duramente reprimidos com bombas de efeito moral em frente ao Congresso Nacional por manifestarem-se pacificamente contra a retirada de seus direitos, acontece o lançamento do documentário "Fogo na Floresta", um curta-metragem que retrata a vivência do povo Waurá, etnia indígena que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso.

Segundo o diretor do documentário, Tadeu Jungle, quem estiver presente às 18h, no Centro Cultural de São Paulo, ao lado do Metrô Vergueiro, vai transformar a sua maneira de assistir a filmes, já que "Fogo na Floresta" foi produzido com a técnica da realidade virtual.

"Existem as pessoas antes e depois de assistirem um filme em realidade virtual", disse Jungle em conversa com o Brasil de Fato. Essa é sua segunda produção construída com a técnica. No mesmo tocante de temáticas importantes aos direitos humanos da sociedade brasileira, a primeira foi "Rio de Lama", que retrata os sobreviventes do crime ambiental de Mariana.

Segundo o diretor, a realidade virtual é uma técnica que permite assistir 360° das cenas retratadas, apenas com o uso de um óculos especial. "É uma maneira imersiva de assistir cinema. Você está literalmente dentro da cena", diz.

O curta retrata um dia na aldeia indígena de Piyulaga. São acompanhadas as atividades rotineiras dos indígenas que nela residem, mas também há, como o próprio título mostra, um alerta para o fogo que saiu do controle na região e ameaça as florestas e a vida no Parque do Xingu devido ao desmatamento e o agravamento das mudanças climáticas.

"A ideia é não folclorizar ou romantizar os povos indígenas, mas mostrar uma realidade de como os índios são e tratar de um tema que fosse mais caro, algum problema mais eminente na aldeia. Nesse caso o fogo gritou e estava anunciando que era muito grave", explicou Jungle.

De realização do Instituto Socioambiental (ISA), o filme faz parte do festival internacional de documentários "É Tudo Verdade", que começou no dia 19 e vai até dia 30 deste mês, ocupando as telas de cinema de São Paulo e do Rio de Janeiro com mais de 82 documentários de 30 países. Todas as sessões são gratuitas.

Além do festival, o filme também participará da 5ª mostra de cinema Ecofalante de cinema ambiental e será disponibilizado gratuitamente em junho para ser baixado na Apple Store ou na Google Play.

Assista ao trailler:

"Fogo na Floresta":

Centro Cultural São Paulo (CCSP), Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo (SP)

Quinta-feria (27), às 18h

Entrada gratuita

