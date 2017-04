Entidades do movimento negro declaram adesão à greve geral

A Frente Alternativa Negra juntamente com outras organizações e coletivos do movimento negro irão marchar nesta sexta-feira (28) em adesão à greve geral. As pautas do protesto são contra as reformas impostas pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB) e em apoio à Rafael Braga, condenado a 11 anos de prisão e a única pessoa que permaneceu presa após a Jornada de Lutas de Junho de 2013.

Em um manifesto, as organizações do movimento negro declararam que as medidas propostas pelo governo Temer são "racistas e genocidas" e que atingem diretamente o povo negro, população historicamente excluída.

"A população negra, alvo histórico da desigualdade e da violência, de uma sociedade estruturada pelo racismo, pelo patriarcado, pela LGBTfobia e todas as formas de preconceito e discriminação que estamos submetidas (os), se coloca mais uma vez nas ruas, contra a perda dos poucos direitos conquistados com muita luta pelos trabalhadores negros brasileiros", informa o manifesto assinado por 34 organizações e coletivos do movimento negro.

Histórico

Douglas Belchior, fundador e professor no movimento União de Núcleos de Educação Popular para Negros e Classe Trabalhadora (Uneafro Brasil), afirma que, mesmo antes do projeto de lei da terceirização ser sancionado, negros e negras já ocupam majoritariamente os cargos em serviços de limpeza e segurança. Ele acrescenta que com as reformas que o governo Temer quer implementar ocorrerá um reforço da "condição de superexploração que o negro sempre ocupou".

"O povo negro de novo vai ser prejudicado, porque em um Estado, em um ambiente culturalmente racista como o nosso, mesmo tendo regramento jurídico que garanta a igualdade de oportunidades, o povo negro já não tem essas oportunidades, imagina quando a gente deixa de ter esse regramento jurídico? Imagina quando deixa de ter as normativas que garantem igualdade de oportunidades e regulação do trabalho? Então, sem dúvida que não faltam motivos para a população negra se mobilizar e ocupar as ruas na greve", afirma.

Danuza Novaes, organizadora do projeto Terça Afro, também convoca negras e negros para se unirem e lutarem no dia da paralisação.

“Convido todos e todas no dia 28 para estarem na rua com a gente, porque a reforma da Previdência, trabalhista e do ensino, são três reformas que querem acabar com a sociedade e a gente sabe que pretas e pretos somos os mais prejudicados nisso (…). E para a gente se juntar nesse bloco e mostrar que a gente tem força sim, e continuamos na luta, porque quem não luta está morto”, defende.

O esquenta nesta sexta-feira (28) iniciará às 14h na praça Benedito Calixto, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O ato segue em marcha até o Largo da Batata, na mesma região, onde pretos e pretas irão se encontrar com outros movimentos e organizações.

Edição: Vivian Fernandes