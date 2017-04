Por que vai ter greve?

Meu nome é Júlia Estefani da Silva, sou estudante do curso técnico do Senai e eu queria saber se vai mesmo ter paralisação e motivo da greve geral.

Oi Júlia, aqui é uma Natália Szermeta, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Esta sexta-feira (28), vai ter sim paralisação geral, greve em diversas categorias, o Brasil vai parar para uma reforma da previdência, uma reforma trabalhista e terceirização que são os ataques que esse governo tem promovido de retirada de direitos dos trabalhadores. A reforma da previdência é, na verdade, o fim do direito em aposentadoria, é um direito histórico e legítimo daqueles que tanto trabalham no Brasil e reforma trabalhista que tem uma alteração em 100 pontos da CLT, na verdade ou fim da segurança trabalhista, Dentre eles pontos terríveis que põem fim não 13º, nas férias, na licença maternidade e não podemos aceitar isso de forma tranquila. É preciso que a população tome como ruas e diga não às reformas.

Produção: Julia Dolce e Mayara Paixão

Edição: Brasil de Fato