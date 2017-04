Reforço policial é montado para o dia da greve geral em Brasília

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social (SSP-DF) do Distrito Federal está montando um esquema de segurança nas principais ruas e avenidas de Brasília para esta sexta-feira, dia 28, quando estão previstas grandes manifestações da Greve Geral, conclamadas por movimentos sociais, forças sindicais e entidades.

Na Esplanada dos Ministérios, a partir da 0h, os dois sentidos das vias serão interditados, próximo da Rodoviária do Plano Piloto até o Balão do Presidente, na avenida L4 Sul. Segundo a SSP-DF, a medida é para garantir a segurança da manifestação.

Serão destacados para os locais dos atos em Brasília policias do serviço ordinário e de unidades especializadas como o Batalhão de Choque, a Cavalaria e a Rotam. Os policiais irão realizar revistas nos manifestantes próximo à Rodoviária e nos acessos dos ministérios e na Esplanada. Ainda segundo a Secretaria não será permitido objetos perfurantes ou cortantes, garrafas de vidro e outros objetos que possam causar algum tipo de ferimento.

Nas áreas de acesso às estações do Metrô, e em especial as da Rodoviária, Galeria dos Estados e 102 Sul, haverá reforço policial na parte externa. No Congresso Nacional os policiais militares ficarão distribuídos na frente do prédio, no gramado.

Em caso de algum tipo de flagrante, as ocorrências serão encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE), da Polícia Civil, que fica localizado no Parque da Cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros ficarão na parte central; agentes de trânsito do Departamento de Trânsito (Detran) em conjunto com o Batalhão de Trânsito da polícia militar também irão atuar no dia.

