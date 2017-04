Estudantes poderão renovar Fies até 31 de maio

O Ministério da Educação prorrogou o prazo de renovação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Agora, os estudantes têm até o dia 31 de maio para fazer a renovação semestral dos contratos do financiamento. Antes, o prazo terminaria no domingo (30).

Segundo portaria publicada nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União, o prazo foi prorrogado para a realização integral do curso ou de instituições de ensino e solicitar o aumento do prazo para utilizar o financiamento até o 1º semestre deste ano.

Os aditamentos dos contratos devem ser feitos por meio do SisFies, o Sistema Informatizado do Fies.

O fundo oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a dívida após a formatura.

O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. Atualmente, mais de 2 milhões de estudantes participam do programa.

Edição: Radioagência Nacional