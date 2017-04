Feira da Reforma Agrária em SP terá shows de Tulipa Ruiz e Liniker

Além de trazer produtos saudáveis e agroecológicos, a segunda feira Nacional da Reforma Agrária promete ser também um grande encontro artístico. O evento vai acontecer na próxima semana em São Paulo entre os dias 5 e 8 de maio.

A feira vai reunir, na capital paulista, mais de 600 produtores de todas as regiões e estados do país ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. De acordo com movimento, 250 toneladas de produtos produzidos nos assentamentos serão comercializados ao longo dos quatro dias.

Liniker, que canta a música Louise do Brasil, que você acaba de escutar um trecho, é uma das diversas atrações recheiam a programação dos quatro dias do evento no Parque da Água, zona oeste da cidade. O rapper paulistano Emicida também tem presença confirmada no evento.

Entre as apresentações da feira está a vencedora do Grammy Latino Tulipa Ruiz. A cantora ganhou a estatueta pelo melhor disco contemporâneo com Dancê, em 2015, e tem já é uma das artistas mais celebradas de sua geração. A cantora, que nasceu na cidade de Santos, mas é mineira de criação, se apresenta no sábado, dia 6 de maio.

"Eu vou participar com da segunda feira da reforma agrária com minha produção mais orgânica, meu espaço de luta e resistência, minha maior trincheira, que é o meu show".

Para ela, o evento será a oportunidade de estabelecer diálogo direto entre agricultores e consumidores dos grandes centros urbanos. Tulipa afirma que hoje a alimentação saudável é um posicionamento político. "Eu não quero mais ser enganada pela indústria, nem consumir veneno, eu quero entender de onde vem meu alimento. E como consumidora e cidadã, eu tenho o direito de optar por uma alimentação que não agrida nem meu organismo e nem a terra de onde ele veio".

O cantor carioca Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube, criada em 1997, também vai fazer um show na sexta-feira, dia 5 de maio.

Ele acredita que a música tem um poder muito forte de engajamento político do público. "Quando você mexe com a emoção de uma pessoa e tem em pauta uma questão social, política, de uma reforma agrária, ou de qualquer outra questão que a gente aborda, você acaba tocando as pessoas e trazendo elas para o lado dessa luta".

A programação completa dos shows e outras atividades da 2ª feira Nacional da Reforma Agrária no site mst.org.br e no facebook do MST.

Edição: Anelize Moreira