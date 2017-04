Ouça na íntegra os programas Brasil de Fato de PE e SP

Neste sábado (29) o Programa Brasil de Fato em rádios de PE e SP destacou a greve geral, que paralisou cerca de 40 milhões de trabalhadores no país todo.

A sintonia em São Paulo é a Rádio 9 de Julho AM 1600 e, em Recife, a Rádio Globo AM 720. Neste domingo (19), haverá reprise às 6h20 na rádio paulista e às 7h na emissora pernambucana.

Em São Paulo, o programa abordou a greve geral foi e os preparativos para a Feira Nacional da Reforma Agrária que ocorre de 4 a 7 de maio no Parque da Água Branca. O ouvinte confere os detalhes da programação cultural e entrevistas com os artistas Tico Santa Cruz e Tulipa Ruiz.







Já em Pernambuco, o programa faz uma análise da Greve Geral do Dia 28 de Abril. O que muda no processo de defesa aos trabalhadores e trabalhadoras? Quais os próximos passos? A edição deste sábado conta com a opinião de Carlos Veras, presidente da Central Unica dos Trabalhadores em Pernambuco (CUT-PE).

Ouça os programas deste sábado (29):







São Paulo

Pernambuco

Edição: Radioagência Brasil de Fato