Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição Pernambuco - 29/04/17

O Brasil de Fato Pernambuco fez uma análise da Greve Geral do Dia 28 de Abril. O que muda no processo de defesa aos trabalhadores e trabalhadoras? Quais os próximos passos? A edição foi feita ao vivo e conta com a opinião de Carlos Veras, presidente da Central Unica dos Trabalhadores em Pernambuco (CUT-PE).

O programa abre espaço ainda mais uma produção da Série "Mulheres: vozes encarceradas", apresentando o contexto de luta popular contra os métodos utilizados pelos hospitais psiquiátricos.

Há ainda opiniões sobre os temas como os processos que tentam associar a imagem do ex-presidente Lula à Operação Lava-Jato e a convocação das igrejas para a Greve que parou o país.

A 2ª Feira Nacional do MST, a Aprovação da chamada Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados, o Dia 1º de Maio e a Produção de alimentos sem veneno também são destaques em pauta.

