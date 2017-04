Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 29/04/2017

Cerca de 40 milhões de trabalhadores cruzaram os braços nessa sexta-feira (28) para dizer não à retirada de direitos proposta pelo governo golpista de Michel Temer. A greve geral foi o destaque do Programa Brasil de Fato São Paulo deste sábado (29).

O programa é veiculado todos os sábados na Rádio 9 de Julho 1600 AM, com reprise no domingo às 6h20. Quem mora em Pernambuco também pode acompanhar a edição feita no estado na Rádio Globo AM 720, também aos sábado às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário.

Esta edição teve também os preparativos para a Feira Nacional da Reforma Agrária que ocorre nesta semana, de 4 a 7 de maio, no Parque da Água Branca. O ouvinte confere os detalhes da programação cultural e entrevistas com os artistas Tico Santa Cruz e Tulipa Ruiz.

Nos quadros semanais do programa, tem dica de saúde sobre o açafrão. Para os fãs de tecnologia, o “Conectados” traz informações sobre a Criptorave, o evento sobre criptografia que ocorre nos dias 5 e 6 de maio na capital paulista.

