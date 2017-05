SP vai receber 'CryptoRave' grande encontro sobre ativismo e liberdade nas redes

Entre os dias 5 e 6 de maio, São Paulo vai receber um grande encontro sobre tecnologia. A CryptoRave. O evento que já está em sua quarta edição tem como objetivo difundir os conceitos, cultura, ferramentas básicas de criptografia e privacidade e a liberdade nas redes. De 2014 para cá, a Crytorave já se consolidou como um dos maiores encontros abertos e gratuitos sobre o tema.

Organizado por coletivos como Actantes, Escola de Ativismo, Intervozes, Saravá, além de ativistas e hackers independentes, a iniciativa foi totalmente custeada através de campanhas de financiamento coletivo e doações de entidades.

Serão 24 horas de programação com palestras, oficinas, atividades sobre segurança, criptografia, hacking, anonimato e privacidade na rede. Assuntos extremamente importantes para entender o impacto crescente da vigilância em massa e aprofundar o debate sobre privacidade na internet como direito fundamental e essencial à democracia.

A CryptoRave 2017 será realizada na Casa do Povo, que fica na Rua Três Rios, 252, bairro Bom Retiro, na cidade de São Paulo, a partir das 18 horas do dia 5 de maio (sexta-feira) até às 19 horas do dia 6 de maio (sábado), e a participação em todas as atividades é aberta mediante a inscrição online gratuita, no próprio site do evento.

Para mais informações acesse o site cryptorave.org







