2017: Van catorce periodistas asesinados en América Latina

Catorce periodistas fueron asesinados en cinco países de América Latina en lo que va corrido de 2017, según el balance cuatrimestral (enero-abril) de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Siete asesinatos ocurrieron en México, dos en Perú, dos en República Dominicana, uno en Guatemala, uno en Honduras y otro en Venezuela.

La muerte a manos de sicarios pagados con dinero de la corrupción política y su principal aliado que hoy sería el narcotráfico, sin perjuicio de otros poderosos sectores económicos, elimina sistemáticamente periodistas libres de compromisos anti-éticos ante la complicidad de sistemas políticos corruptos, permeados hasta los tuétanos por el envilecimiento generado por la corrupción generalizada. Todo esto ocurre en una región del mundo donde no hay ninguna guerra y, teóricamente, debería reinar la paz social en los presuntos “países democráticos” más pregonados de esta parte del mundo.

Bajo el denominador común de la impunidad absoluta en países con cierta anomia social, la muerte es el atentado definitivo contra un periodista decente, pero no es la única agresión que constantemente sufren reporteros y reporteras de medios pequeños y medianos, y corresponsales de diarios nacionales, principalmente en las provincias y estados.

Diversos organismos de derechos humanos y observatorios del periodismo de México, Colombia, Honduras, Guatemala y de muchos otros países están denunciando constantemente amenazas de muerte a periodistas hombres y mujeres, ataques incluso con incendio a sus viviendas, atentados y golpizas de matones y/o policías, etcétera.

Los periodistas se sienten impotentes, trabajan con temor y luchan silenciosamente para que la autocensura no cale hondo ni los inhiba a cambio de sus propias vidas, ante la indiferencia de los poderes reales y fácticos. Incluso, algunos diarios se cierran para preservar la vida de su personal. Otros medios prefieren ignorar la noticia de los asesinatos. Las leyes de protección son ineficaces, en particular la que está vigente en México. Además, en cada país latinoamericano se registran de manera permanente atentados y violaciones de los derechos a la información y a la libertad de expresión que atañen a todos los ciudadanos, no sólo a los periodistas.

Por ejemplo en México se registraron 2 atentados fallidos contra las vidas de sendos periodistas. Armando Arrieta Granados, de 51 años, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Veracruz, sobrevivió a cuatro impactos de balas al llegar a su domicilio el 12 de abril.

Julio Omar Gómez Sánchez, exitoso reportero-ciudadano de Noticias 911 (Facebook) en Los Cabos, Baja California Sur, tras sufrir atentados con incendio en diciembre y febrero, el 28 de marzo fue atacado por tercera vez a balazos que dieron muerte en su hogar a su guardaespaldas asignado por el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación para proteger su vida. Gómez y su familia resultaron ilesos, pero su vivienda fue incendiada.

Según los registros de Ciap-Felap, desde 2006 a esta fecha de 2017 en América Latina y el Caribe se han producido 401 asesinatos de periodistas y trabajadores de prensa.

Los asesinatos de 2017:

México:



Filiberto Álvarez Landeros , de 65 años, periodista y locutor de radio La Señal de Jojutla, fue asesinado por sicarios la noche del 29 de abril en una calle de Tlaquiltenango, Morelos, tras terminar su programa Poemas y Cantares.

Juan José Roldán Ávila , de 36 años, comunicador y activista en favor de los derechos LGBTI, fue asesinado a golpes el 16 de abril en Calpulalpan, Tlaxcala, denunció la Unión de Periodistas de ese estado (UPET). El cadáver fue encontrado con signos de tortura en un predio agrícola. Éste sería el sexto periodista-comunicador asesinado este año en México.

Maximino Rodríguez Palacios , de 73 años, reportero de la sección policial del blog Colectivo Pericú de Baja California Sur, fue asesinado a balazos el 14 de abril (viernes santo) en La Paz, tras arribar a un centro comercial en compañía de su esposa minusválida Raquel Romo Medina, quien resultó ilesa.

Miroslava Breach Veducea, de 54 años, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue asesinada el jueves 23 de marzo cuando llevaba a su hijo a la escuela. Según los periodistas mexicanos (Felap-México, Fapermex y otras organizaciones), con este asesinado suman 264 homicidios cometidos por los enemigos de las libertades de prensa y expresión y sus esbirros



Miroslava es la mujer periodista Nº 24 asesinada en el mismo periodo. Además hay 26 desapariciones forzadas sin aclararse.



Ricardo Monlui Cabrera , de 57 años, director de El Político, columnista de los periódicos locales El Sol de Córdoba y el Diario de Xalapa, y presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba, fue asesinado a balazos el 19 de marzo, en Yanga, Veracruz, en presencia de su familia.

Cecilio Pineda Birto , de 39 años, director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal, fue asesinado el 2 marzo, en Ciudad Altamirano, Tierra Caliente, estado Guerrero.

Carlos Alberto García Martínez, de 41 años, cronista deportivo, locutor y administrador de ventas de Radiorama Colima, fue asesinado el 20 de febrero en el municipio de Tecomán, Colima, junto a su amigo de 18 años Hernán García Carranza.



Perú



Julio César Moisés Mesco , de 27 años, periodista de Ica, practicante del área de prensa de la municipalidad local, desapareció el 11 de febrero. Sus restos fueron hallados el 25 de febrero en el distrito Ocucaje.

José Feliciano Yactayo Rodríguez, de 55 años, periodista de televisión, natural de Huara, visto por última vez en el distrito limeño de San Luis y denunciado como desaparecido el 25 de febrero, fue encontrado mutilado el 3 de marzo dentro de una maleta en Andahuasi, 139 kilómetros al norte de Lima.



República Dominicana



Luis Manuel Medina Pérez , locutor, de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana, fue asesinado el 14 de febrero por sicarios que irrumpieron en la radio mientras transmitía el programa informativo Milenio Caliente.

Leónidas Antonio Evangelista Martínez, periodista y director de la emisora 103.5 FM de San Pedro de Macorís, de República Dominicana, fue asesinado junto con Medina Pérez.



Guatemala:



Manuel Salvador Villagrán Trujillo, de 39 años, periodista vocero de la municipalidad de San Jorge, departamento oriental de Zacapa, y reportero de un noticiero local fue emboscado en su motocicleta y acribillado el jueves 19 de enero de 2017 en el kilómetro 149.5 de la carretera local.



Honduras:



Igor Abisaí Padilla Chávez, de 37 años, periodista hondureño de TV, fue asesinado a balazos en horas de la tarde del martes 17 de enero en una calle de San Pedro de Sula, en el norte de Honduras. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, denunció que “estos crímenes buscan desgarrar el tejido social”.



Venezuela:



Arnaldo Enrique Albornoz Bracho, de 34 años, conocido rostro de la farándula venezolana, fue asesinado a tiros en las afueras de su domicilio en Caracas la madrugada del 15 de enero.



Edición: desInformémonos