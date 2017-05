Brasil: liberaron a Dirceu, histórico dirigente del PT

El Supremo Tribunal de Justicia dio lugar al pedido de Habeas Corpus presentado por la defensa del ex Jefe de la Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, por lo que será liberado después de casi dos años de prisión preventiva. Antes de que comenzara la sesión el Ministerio Público presentó una denuncia en el marco de la operación Lava-Jato, según la cual Dirceu habría cobrado coimas. La defensa del número 2 del Partido dos Trabalhadores destacó la casualidad de que presenten una nueva denuncia el día del juzgamiento. "No corresponde al fiscal presionar al Supremo Tribunal", señaló el juez Gilmar Mendes que definió la votación.

"Es muy raro que el día del juzgamiento del habeas corpus, después de dos años que Zé Dirceu está preso, el Ministerio Público Federal presente una nueva denuncia. Esto me hace pensar que están utilizando el derecho de denunciar para hacer valer su voluntad", expresó su abogado, Roberto Podval. Deltan Dallagnol, fiscal coordinador del grupo de operaciones del Lava Jato (força-tarefa es el nombre en portugués), señaló que considerando que el STF analizaría el habeas corpus presentado por Dirceu, las cosas se precipitaron para presentar una nueva denuncia. La tramitación del habeas corpus estaba prevista para la semana pasada, era de público conocimiento que el trámite estaría por venir.

Dirceu se encontraba detenido desde el 3 de agosto de 2015 por decisión del juez Sérgio Moro, en el marco de la operación Lava-Jato. En marzo pasado Moro le agregó una segunda condena, siempre en primera instancia y por la misma causa, por lo que Dirceu publicó una carta en el blog Nocaute, del periodista, escritor y político Fernando Morais, en el que denunció cuál era la estrategia de la maniobra. La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal ya habían votado en otras causas contra la prisión preventiva y el habeas corups sería tratado.

La definición para su liberación quedó en manos del juez Gilmar Mendes, quien se ocupó de la denuncia presentada en el día de la fecha. "No le corresponde a un fiscal de la república venir a presionar al Supremo Tribunal Federal. Lo que hicieron hoy fue un juego de chicos, de jóvenes que no tienen vivencia institucional", señaló Mendes. Para el ministro Edson Fachin, el primero en votar, no debía juzgarse solo el tiempo de la prisión preventiva, sino el hecho de que Dirceu fue condenado en la causa Lava-Jato, mientras ya tenía condena por el Mensalão. De hecho se encontraba con prisión domiciliaria por esa causa, cuando Moro ordenó meterlo en una celda.

Fachin estaba entre los jueces que Dirceu mencionó que se oponían a las prisiones preventivas. Los ministros Dias Toffoli y Ricardo Lewandowski votaron contra la prisión preventiva. Toffoli, que fue abogado del Partido dos Trabalhadores, señaló que lo que se estaba votando era sobre la medida y no el caso de corrupción. "Sino podríamos tener en perpetua a cualquiera que comete un delito", señaló. Lewandowski señaló que estaba habiendo prisiones en primera instancia y "eso es contrario al ordenamiento jurídico de cualquier país civilizado".

Celso de Mello se sumó a la operación mediática y señaló que "los delitos graves reclaman una actuación firme del poder judicial para evitar que se repitan prácticas delictivas". Gilmar Mendes señaló que la obligación del Supremo Tribunal es aplicar la Constitución, "aún contra la opinión de la mayoría" y votó por la libertad de José Dirceu. Resta saber si la sentencia le servirá para las otras condenas o volverá a la prisión domiciliaria.

