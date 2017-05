De 4 a 7 de maio acontece no Parque da Água Branca, em São Paulo, a 2º Feira Nacional da Reforma Agrária. João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), fala sobre a participação de artistas no evento, além do potencial que a feira possui em aproximar agricultores e consumidores, em entrevista à jornalista Marilu Cabañas, da Rádio Brasil Atual,.

