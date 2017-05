MST promove feira com produtos da reforma agrária; Conheça a programação

Nesta semana, São Paulo (SP) recebe uma das principais expressões culturais camponesas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST): os alimentos da reforma agrária. O movimento organiza a segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que possibilita o encontro entre agricultores e consumidores na cidade mais populosa do país. O evento começa nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (7), no Parque da Água Branca, zona oeste da capital paulista.

Feirantes de todos os estados onde o movimento atua, de norte a sul do país, participam das atividades. De acordo com o MST, 250 toneladas de produtos produzidos nos assentamentos serão comercializados ao longo dos quatro dias.

Esta é a segunda edição da feira, que ocorre em um parque aberto no centro de São Paulo. Em 2015, o MST levou à capital paulista reuniu mais de 800 agricultores de todo país. Mais de 180 mil pessoas passaram pelo evento naquele ano.

Diálogo

Para o MST, a feira não se restringe à comercialização e à divulgação da produção de alimentos. De acordo João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional do movimento, o evento propõe o debate sobre a alimentação saudável, a produção dos alimentos orgânicos e o modelo agrícola, além de estimular a luta contra os agrotóxicos. "Ou seja, mostrar porque somos contra o agronegócio e queremos uma reforma agrária popular", pontuou.

Milton Farnazieri, coordenador do setor de produção do MST, afirma que a feira pretende resgatar e mostrar a vida dentro de um assentamento. "Vamos buscar mostrar para a sociedade a importância de produzirmos produtos sem uso de agrotóxicos e de trabalharmos na lógica da produção agroecológica", disse Farnazieri.

Atrações culturais

Além de produtos agroecológicos e saudáveis, a Feira da Reforma Agrária promove mostras culturais, debates, apresentação de artistas e uma feira literária com a participação de diversas editoras, como a Livraria Expressão Popular.

No sábado (6), por exemplo, o seminário “Alimentação Saudável – um direito de todos e todas” recebe o ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica e o coordenador do MST, João Pedro Stedile.

Já no espaço Culinária da Terra, dedicado à gastronomia regional, os visitantes poderão experimentar pratos de diversos estados brasileiros, mostrando a diversidade do Brasil em seus sabores. “Apresentaremos o alimento como arte”, define Rodrigues.

Música

Entre as apresentações musicais, o evento também terá shows de diversos músicos e cancioneiros populares, além de artistas brasileiros renomados como Chico César, o rapper Emicida e a vencedora do Grammy Latino Tulipa Ruiz.

Para a cantora, o evento será a oportunidade de estabelecer um diálogo direto entre agricultores e consumidores dos grandes centros urbanos. Ela afirma que hoje a alimentação saudável é também um posicionamento político.

"Eu não quero mais ser enganada pela indústria, nem consumir veneno, eu quero entender de onde vem meu alimento. E como consumidora e cidadã, eu tenho o direito de optar por uma alimentação que não agrida nem meu organismo e nem a terra de onde ele veio", disse Ruiz.

Para o cantor carioca Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube e que também se apresenta no evento, a organização da feira contribui para que a população passe a enxergar a importância da atuação do MST na luta pela reforma agrária, contra o agronegócio e contra o uso de agrotóxicos.

"É preciso entender melhor o que é o MST para as pessoas poderem ter uma empatia pela causa e que possa se engajar também nessa luta pela reforma agrária", afirmou Cruz.

Confira a programação:

Dia 04 de maio - quinta

8h - 19h



Feira de Produtos e Culinária da Terra



Espaço Literário



Campanha Contra os Agrotóxicos



Café do Armazém do Campo



Exposição e troca de mudas e sementes

15h - 15:40h



Slam da Guilhermina (Poesia e RAP). Local: Palco Culinária da Terra

15h as 16h



Cia Canina de Teatro de Rua e Sem Dono



Peça O vendedor de verdades

16h as 16:40



Arnaldo Freitas (Viola instrumental).



Local: Palco Culinária da Terra

16h30



Comitê de Solidariedade a Cuba



Local: Palco Culinária da Terra

17h as 17:40



Sapiranga (MPB)



Local: Palco Culinária da Terra

18h as 18:40



Cacique e Pajé (Moda de Viola)



Local: Palco Culinária da Terra

Dia 05 de maio - SEXTA

8h - 19h



Feira de Produtos



Culinária da Terra



Espaço Literário



Campanha Contra os Agrotóxicos



Café do Armazém do Campo



Exposição e troca de mudas e sementes

9h30 as 11h30



Seminário Agrotóxicos e Transgênicos: impactos sobre o alimentação, saúde e meio Ambiente



Local: Auditório Instituto da Pesca

Debatedores:



- Ada Cristina Pontes Auiar – ABRASCO



-Fernanda Nogueira - Instituto Nacional do Câncer - INCA



-Leonardo Melgarejo – ABA e Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida

10h as 10:40



Vicente Reinaldo e José Milson



(Repente)



Palco: Culinária da Terra

11h as 11:40



Favoritos da Catira Folguedo Paulista



Palco: Culinária da Terra

12h as 12:40



MauM Movimento Autêntica Música (MPB)



Palco: Culinária da Terra

12h



Brava Companhia



Peça Show do Pimpão

13h as 13:40



Rubens Brito e Osni Ribeiro (Viola)



Palco: Culinária da Terra



14h as 14:40



Veneno H2 (RAP)



Palco: Culinária da Terra

14h as 17h



Seminário: Agroecologia e Reforma Agraria: práticas de resistência do MST



Local: auditório do Instituto da Pesca



Debatedores:



- Luiz Zarref – MST



-João Dagoberto dos Santos (ESALQ)



- Experiências do MST

14h as 17h



Seminário: Políticas Públicas de Comercialização para o Campo: Balanços e Perspectivas



Local: auditório Paulinho Nogueira



Debatedores:



MST, CONAB, MDS, ITESP, FNDE, COOPERAR, DAE/prefeitura de SP, Frente Parlamentar pela Reforma Agrária

15h as 15:40



Trio Tamoyo



(Viola Etnomúsica)



Palco: Culinária da Terra

15h as 16h



Trupe Lona Preta



Peça O concerto da Lona Preta

16h às 17:20



Tico Santa Cruz



Local: Palco da Arena

18h – 19:30



Emicida



Local: Palco da Arena

Dia 06 de maio - SÁBADO

8h - 19h



Feira de Produtos e



Culinária da Terra



Espaço Literário



Campanha Contra os Agrotóxicos



Café do Armazém do Campo

09h30 as 10h - Palco da Arena



Pereira da Viola

10h as 12:00 – Palco da Arena



Conferência:Alimentação Saudável um Direito de Todos e Todas



Pepe Mujica, João Pedro Stedile, Bela Gil,



Letícia Sabatellal, Alexandre Padilha – Ex – Ministro da Saúde

12h as 12:40



Samba do Surdo Manco



Roda de Samba



Palco: Culinária da Terra

13h às 13h40



Kátya Teixeira



Viola e Coco



Palco: Culinária da Terra

14h as 14:40



Crônica Mendes (RAP)



Palco: Culinária da Terra

14h as 15h30



Lançamento da Plataforma #ChegaDeAgrotóxicos



Debate com a participação das entidades que constróem a plataforma #ChegaDeAgrotóxicos



Local: Auditório do Instituto da Pesca

15h as 15:40



Encontros e Cantorias convida Arnaldo do Acordeon



(Forró)



Palco: Culinária da Terra

15h as 16h



Batucada Unidos da Madrugada



Local: Cortejo pelo Parque

16h as 17:30



Tulipa Ruiz



Local: Palco Arena

18h as 19h30



Targino Gondim



Local: Palco Arena







Dia 07 de maio - DOMINGO

8h - 19h



Feira de Produtos e



Culinária da Terra



Espaço Literário



Campanha Contra os Agrotóxicos



Café do Armazém do Campo

Espaço Literário



9h as 11:30



Experiencias de SAFs e



Reforma Agraria Popular



Debatedores:



Fernando Silveira Franco/ UFSCAR



Experiencias do MST. Com presença de Ana Primavesi.

10h as 11:00



Cris Barulhins e os Parangolés



(Infantil)



Palco: Culinária da Terra

10h30 as 12h



Seminário O Aumento da Miséria no Brasil



Expositores:



Ariovaldo Umbelino (USP)



Delwek (MST)



Local: Auditório do Instituto de pesca

11h – 12h



Congada e Moçambique de Guaratinguetá



Palco: Culinária da Terra

11h



Grupo Nzinga de Capoeira Angola

12h as 12:40



Bat Macumba Samba Reggae



Palco: Culinária da Terra

12h



Batucada Popular Carlos Marighella do



Levante Popular da Juventude

13h as 13:40



Perifatividade



poesia e RAP



Palco: Culinária da Terra

14h as 14:40



Cururu do Médio Tietê (Viola)



Palco: Culinária da Terra

14h



Cia Nóis na Mala



Peça Uma Jornada de João e Maria

15h as 15:40



Ricardo Vignini Trio (Violeiros Rockeiros)



Palco: Culinária da Terra

15h:40 as 17h



Liniker e os Caramelows

15h as 16h



Trupe Olho da Rua



Peça Blitz O império que nunca dorme

17h30 as 19h



Chico César



Local: Palco da Arena

Edição: Vivian Fernandes