Mujica, Bela Gil e Letícia Sabatella debatem alimentação saúdável em SP

A alimentação saudável como um direito da população vai ser o tema da conferência que acontece neste sábado (6), em São Paulo, que vai reunir personalidades como a chefe de cozinha natural Bela Gil, a atriz Letícia Sabatella, o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha e o dirigente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) João Pedro Stédile. A atividade faz parte da programação da 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária, que até ocorre no domingo (7) no Parque da Água Branca, zona oeste da capital paulista.





Esse é um dos momentos mais esperados Feira, que reúne 800 feirantes assentados que trouxeram 250 toneladas de alimentos para serem comercializados. A conferência será um momento para a discussão política do tema da alimentação e o modelo de cultivo da terra.



“Será um espaço para fazer o diálogo com a sociedade sobre a alternativa da agroecologia, que garante uma produção que de fato leve em conta o cuidado com a saúde, com o ambiente, e com a vida de quem produz. O nosso objetivo é fazer as pessoas entenderem que esse não é só um debate do campo, mas do conjunto da sociedade, do campo e da cidade”, explica Cristina Vargas, da Direção Nacional do MST.



A conferência chamada “Alimentação Saudável – um direito de todos” será transmitida ao vivo pelo Brasil de Fato, tanto pelo site quanto pelo Facebook (htt://facebook.com/brasildefato/). A cobertura completa da Feira, minuto a minuto, pode ser acessada em https://www.brasildefato.com.br/especiais/ao-vivo-feira-da-reforma-agraria-em-sao-paulo/





A Feira





Esta é a segunda edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Em 2015, o MST levou à capital paulista reuniu mais de 800 agricultores de todo país. Mais de 180 mil pessoas passaram pelo evento naquele ano.

Milton Farnazieri, coordenador do setor de produção do MST, afirma que a feira pretende resgatar e mostrar a vida dentro de um assentamento. "Vamos buscar mostrar para a sociedade a importância de produzirmos produtos sem uso de agrotóxicos e de trabalharmos na lógica da produção agroecológica", disse.

Além de produtos agroecológicos e saudáveis, a Feira da Reforma Agrária promove mostras culturais, debates, apresentação de artistas e uma feira literária com a participação de diversas editoras, como a Livraria Expressão Popular.



Já no espaço Culinária da Terra, dedicado à gastronomia regional, os visitantes poderão experimentar pratos de diversos estados brasileiros, mostrando a diversidade do Brasil em seus sabores.

Entre as apresentações musicais, o evento também terá shows de diversos músicos e cancioneiros populares, além de artistas brasileiros renomados como Chico César, o rapper Emicida, o roqueiro Tico Santa Cruz e a vencedora do Grammy Latino, Tulipa Ruiz.





Edição: Anelize Moreira