Cimi promove campanha de ajuda aos gamelas após confronto de domingo

Pensando em ajudar a comunidade, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e outras entidades de São Luís está realizando uma campanha de doação em favor dos indígenas de etnia Gamela.

É o que nos conta Madalena Borges, indigenista do Cimi: "Diante do fato ocorrido no último domingo (30), agora temos essa campanha para que as pessoas colaborem, diante dessa fatalidade que aconteceu com o povo Gamela aqui no Maranhão".

Madalena explica como os interessados podem colaborar com a campanha, que tem pontos de coletas no Cimi, por exemplo, e uma conta no Banco do Brasil.

O Cimi fica localizado na rua do Pés Pontão, no Centro. Mais informações no número (98) 3221-4442.

Edição: Rádio Universidade FM