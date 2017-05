Programa em rádios de SP e PE destaca Feira Nacional da Reforma Agrária

A Feira Nacional da Reforma Agrária segue até este domingo (7) no Parque da Água Branca, no bairro Barra Funda, na capital paulista. Mais de 800 agricultores comercializam cerca de 250 toneladas de alimentos saudáveis produzidos nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Este é um dos destaques do Programa Brasil de Fato deste sábado (6).

Das 7h às 8h, os pernambucanos acompanham a programação direto de Recife na Rádio Globo 720 AM, com reprise no domingo no mesmo horário. Excepcionalmente neste sábado, o programa de São Paulo terá novo horário, sendo veiculado a partir das 6h20. A sintonia é a Rádio 9 de Julho 1600 AM. A reprise no domingo é no mesmo horário, também às 6h20.

Os violeiros Zé Pinto e Marquinhos Monteiro são os convidados especiais do programa feito na capital paulista. O ouvinte confere também os detalhes da programação da feira, como a mostra Culinária da Terra, com comida típica de 23 estados.

Dos estúdios de Recife, uma homenagem ao cantor e compositor Belchior, que morreu no último domingo (30). A edição relembra ainda um episódio ocorrido em 1988 na cidade de Goiana, quando Luiz Carlos Silva, 27 anos, foi assassinado por policiais militares ao participar de um protesto.

O ouvinte do Programa Brasil de Fato vai saber também os próximos passos da mobilização contra as reformas da Previdência e trabalhista. O tema será abordado em entrevista com Jandira Uehara, da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Ouça as edições que foram ao ar no último sábado (29):

São Paulo

Pernambuco

